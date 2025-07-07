«Не уступает западным танкам или даже превосходит их»: зарубежные эксперты «подсчитали» масштабы потерь и производства Т-90М

Источник изображения: topwar.ru
Среди массово задействованных на фронте танков самым современным и эффективным является Т-90М «Прорыв». Западные эксперты попытались подсчитать размеры его производства.
- отмечается в издании Army Recognition.
Как указывается, Т-90М, выгодно отличающийся манёвренностью на мягком грунте, оснащён модернизированной 125-мм пушкой 2А82-1М, способной вести огонь ПТУР «Рефлекс», СУО нового поколения «Калина» и цифровой архитектурой управления полем боя, что позволило улучшить обнаружение целей, обмен данными и эффективность командования в ходе проведения общевойсковых операций.
Живучесть была значительно повышена за счёт установки КАЗ «Реликт», которая обеспечивает лучшую защиту от тандемных кумулятивных боеприпасов и БОПС. Машина оснащена многослойной композитной броней, модульными бронепанелями, броненавесами (боковыми «юбками» и «мангалом»), а также комплексами активного радиоэлектронного подавления и средствами предупреждения о радиолокационном облучении, предназначенными для противодействия дронам и барражирующим боеприпасам, которые стали основой противотанковой стратегии ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в зарубежном издании.
Как указывается, с 2022 года Россия произвела от 540 до 630 Т-90М. По мнению западных экспертов, по меньшей мере 130 из них были визуально подтверждены как уничтоженные или брошенные, в результате чего в строю осталось от 410 до 500 машин, что составляет примерно 15% от общего числа танков, задействованных ВС РФ на украинском фронте. Постоянные поставки новых Т-90М компенсируют потери:
Отмечается, что в 2020-2021 ежегодно производилось около 60 Т-90М, в настоящее время изготавливается до 300 танков данной модели, а к 2028 году может выпускаться уже до 1000 машин этого типа.