«Не уступает западным танкам или даже превосходит их»: зарубежные эксперты «подсчитали» масштабы потерь и производства Т-90М

Источник изображения: topwar.ru

Среди массово задействованных на фронте танков самым современным и эффективным является Т-90М «Прорыв». Западные эксперты попытались подсчитать размеры его производства.

Т-90М был создан для противоборства с ОБТ стандарта НАТО, такими как Leopard 2A7, Abrams M1A2 SEP V3 и Leclerc XLR. В ходе сражений он продемонстрировал возможности, которые не уступают или даже превосходят боевой потенциал многих западных танков

- отмечается в издании Army Recognition.

Как указывается, Т-90М, выгодно отличающийся манёвренностью на мягком грунте, оснащён модернизированной 125-мм пушкой 2А82-1М, способной вести огонь ПТУР «Рефлекс», СУО нового поколения «Калина» и цифровой архитектурой управления полем боя, что позволило улучшить обнаружение целей, обмен данными и эффективность командования в ходе проведения общевойсковых операций.

Живучесть была значительно повышена за счёт установки КАЗ «Реликт», которая обеспечивает лучшую защиту от тандемных кумулятивных боеприпасов и БОПС. Машина оснащена многослойной композитной броней, модульными бронепанелями, броненавесами (боковыми «юбками» и «мангалом»), а также комплексами активного радиоэлектронного подавления и средствами предупреждения о радиолокационном облучении, предназначенными для противодействия дронам и барражирующим боеприпасам, которые стали основой противотанковой стратегии ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Т-90М обычно используются для прорыва и поддержки мотострелковых подразделений. Их огневая мощь применяется для подавления укрепленных позиций, а защита позволяет им работать на переднем крае в условиях интенсивного противодействия

- говорится в зарубежном издании.

Как указывается, с 2022 года Россия произвела от 540 до 630 Т-90М. По мнению западных экспертов, по меньшей мере 130 из них были визуально подтверждены как уничтоженные или брошенные, в результате чего в строю осталось от 410 до 500 машин, что составляет примерно 15% от общего числа танков, задействованных ВС РФ на украинском фронте. Постоянные поставки новых Т-90М компенсируют потери:

Несмотря на западные санкции, экспортный контроль и ужесточение глобальных цепочек поставок, России удалось сохранить и даже укрепить свою оборонно-промышленную базу.

Отмечается, что в 2020-2021 ежегодно производилось около 60 Т-90М, в настоящее время изготавливается до 300 танков данной модели, а к 2028 году может выпускаться уже до 1000 машин этого типа.