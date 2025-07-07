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Военное обозрение

Le Figaro: Россия готовит стратегический резерв бронетехники

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Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают западные обозреватели, Россия понесла существенные потери в бронетехнике в ходе украинского конфликта, но это не означает, что этот потенциал был утерян безвозвратно. Напротив, войска находятся в процессе восстановления своих оперативных и стратегических возможностей.

Данное мнение высказывается на страницах французского издания Le Figaro:

Россия готовит стратегический резерв бронетехники, в первую очередь танков.

Как указывается, развернулось массовое производство новых машин, идёт активный ремонт уже имеющихся изделий. Причём танки прежних моделей не только восстанавливаются, но и получают дополнительные возможности, например, усиленную защиту за счёт установки дополнительных блоков ДЗ «Контакт-1».

Ещё в марте 2025 года президент Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время у России около 4000 танков, а к 2030 году их будет 7000.

Так ли это будет, покажет время, но русские вкладывают значительные силы и ресурсы в восстановление своих возможностей

- говорится в издании.

По словам автора, столь внушительные потери и одновременное восстановление потенциала не являются чем-то новым в случае России. Во время Второй мировой войны было уничтожено и повреждено около 44,9 тыс. средних танков Т-34 из общего числа произведенных 84 070.

Поэтому нынешние потери не так уж велики и следует ожидать, что они будут с лихвой компенсированы

- отмечается в издании.

По мнению автора, в связи с этим странам НАТО следует инвестировать в многолетние программы закупок тяжёлой техники, танков, БМП, БТР, артиллерии, самолётов и кораблей, а также готовиться к обороне в крупномасштабному конфликту. Это позволит добиться определённого паритета, который сыграет, как в годы Холодной войны, сдерживающую роль.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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