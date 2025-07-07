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Военное обозрение

The Washington Post: Вывезенные с территории Украины ЗУР США использовали для защиты своей базы в Катаре

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Источник изображения: topwar.ru

Американские власти действительно прекратили поставки некоторых видов вооружения на Украину, и причиной тому стала необходимость укрепления обороны более значимого союзника США - Израиля, пишет газета The Washington Post.

По словам автора издания Джейсона Уиллика, американские удары по Ирану и ограничение военных поставок Киеву связаны между собой, хотя на первый взгляд это кажется странным.

Журналист отмечает, что на самом деле «это две стороны одной медали», и суть всего этого заключается в том, что «обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают военную мощь США». Другими словами, Америка уже не в состоянии, как раньше, в полной мере одновременно вмешиваться в мировые дела.

По этому Вашингтон вынужден выбирать «внешнеполитические приоритеты», считает Уиллик. Для Трампа же безусловным приоритетом стала максимальная поддержка Израиля, который и получил вместо Украины американское оружие, в частности ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, добавил обозреватель The Washington Post.

Есть информация, что «украинские» ракеты (ЗУР) американцы использовали и при защите своей авиабазы в Катаре во время иранских ударов. Речь о базе Эль-Удейд.

Вследствие распределения Трампом ограниченной американской военной мощи Израиль может выиграть за счет Украины

- заключил Уиллик.

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Страны
Израиль
Иран
Катар
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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