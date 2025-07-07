Автономный тральщик в «партнёрство» к украинским кораблям: Британия приняла на вооружение комплекс разминирования SWEEP

Источник изображения: topwar.ru

После начала украинского конфликта личный состав ВМСУ, фактически лишённых кораблей, было решено использовать для нужд «партнёров». Так, в октябре 2022 года британский флот вывел из эксплуатации два тральщика класса Sandown. В 2023 году они были зачислены в состав ВМСУ и с тех пор, базируясь в Портсмуте, несут службу с украинскими экипажами на борту в интересах Лондона и НАТО.

Теперь у украинского флота появился «партнёр» – комплекс автономного поиска мин SWEEP производства компании TKMS Atlas UK. На его разработку ушло £25 млн. Как сообщили в британском командовании, первые три комплекса приняты на вооружение.

Источник изображения: topwar.ru

Портативная, гибкая система, необходимая для защиты кораблей от современных минных угроз, управляемая дистанционно с берега или с воды, убережёт наших моряков от опасности

- заявили в королевском флоте.

Как пояснили в Минобороны, комплекс состоит из безэкипажного катера, средств доставки взрывчатки для подрыва морских мин и дистанционного командного пункта. Система самостоятельно обнаруживает и обезвреживает угрозы. Она способна имитировать сигнатуру кораблей, провоцируя мины на детонацию.

Источник изображения: topwar.ru

Появление у королевского флота первой полностью автономной системы траления мин – это настоящая революция

- заявили в ВМС.

Первым делом SWEEP планируется задействовать в Северной Атлантике. Производитель надеется на дальнейшие поставки, намереваясь перевести ВМС полностью на автономные тральщики. Такая же цель поставлена британским командованием.

Со своей стороны отметим, что возникает большой вопрос, как система SWEEP, состоящая из малогабаритного катера и буксируемого им оборудования, будет работать не в спокойной обстановке прибрежных водоёмов, а в открытом море. Впрочем, для выполнения задачи реального траления имеются украинские моряки.