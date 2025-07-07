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ТАСС

Трамп не исключил возможность отправки новых комплексов Patriot Украине

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Американский лидер заявил. что обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что вашингтонская администрация продолжит поставки средств ПВО Украине, в том числе комплексов Patriot.

Американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси, сообщил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля. "Они [комплексы Patriot] требуются им [украинской стороне] для защиты", - отметил Трамп. "Им будет нужно что-то", - добавил он, имея в виду средства ПВО.

На вопрос о том, отправят ли США дополнительные комплексы Patriot Украине, Трамп ответил: "Мы могли бы. Мы рассматриваем это".

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

Вместе с тем Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях. По сведениям портала Axios, Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что хочет продолжить оказывать поддержку Украине в укреплении ее противовоздушной обороны. 

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Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Трамп Дональд
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