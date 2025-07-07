Войти
РИА Новости

Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов

689
0
0
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Алаудинов: украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат"

КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) - это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа "Ахмат" … Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает "Ахмат", я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО. Все эти аналитические справки мы тщательно анализируем", - рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях находили большое количество литературы с рекомендациями по противодействию, в том числе в инфополе, ВС РФ, а также отдельно спецназу "Ахмат".

"За эти три года находили очень много и методичек, и книг, которые были специально написаны для того, чтобы объяснить подразделениям ВСУ, жителям Украины, как противодействовать "российским формированиям" именно в интернет-ресурсах, как с нами надо себя вести, именно против подразделений спецназа "Ахмат", и как командира меня", - пояснил Алаудинов.

Командир "Ахмата" уточнил, что Киев и его партнеры тратят достаточно большие средства на борьбу с силами РФ именно в информационном поле.

"Это тоже доставляет особое удовольствие, то, что противник вот таким образом занят все равно работой против нас именно в плане ЦИПсО, и в плане того, что он пытается все-таки каждый раз выработать какую-то методичку для того, чтобы централизованно с вами воевать именно и в инфополе тоже. По сути своей, то, что они тратят такие большие ресурсы на воздействие именно на меня, и на сам спецназ "Ахмат". Такое большое количество ресурсов работает именно на то, чтобы нас очернить, значит, мы находимся на правильном пути", - подытожил Алаудинов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно