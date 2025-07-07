Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат", заявил Алаудинов

Алаудинов: украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа "Ахмат"

КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) - это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа "Ахмат" … Каждый раз у них очень большую тревогу вызывает "Ахмат", я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО. Все эти аналитические справки мы тщательно анализируем", - рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях находили большое количество литературы с рекомендациями по противодействию, в том числе в инфополе, ВС РФ, а также отдельно спецназу "Ахмат".

"За эти три года находили очень много и методичек, и книг, которые были специально написаны для того, чтобы объяснить подразделениям ВСУ, жителям Украины, как противодействовать "российским формированиям" именно в интернет-ресурсах, как с нами надо себя вести, именно против подразделений спецназа "Ахмат", и как командира меня", - пояснил Алаудинов.

Командир "Ахмата" уточнил, что Киев и его партнеры тратят достаточно большие средства на борьбу с силами РФ именно в информационном поле.

"Это тоже доставляет особое удовольствие, то, что противник вот таким образом занят все равно работой против нас именно в плане ЦИПсО, и в плане того, что он пытается все-таки каждый раз выработать какую-то методичку для того, чтобы централизованно с вами воевать именно и в инфополе тоже. По сути своей, то, что они тратят такие большие ресурсы на воздействие именно на меня, и на сам спецназ "Ахмат". Такое большое количество ресурсов работает именно на то, чтобы нас очернить, значит, мы находимся на правильном пути", - подытожил Алаудинов.