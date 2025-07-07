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ТАСС

Трамп не ответил, удастся ли ему добиться урегулирования украинского конфликта

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Президент США сказал, что ответственность за "ситуацию на Украине" лежит на его предшественнике Джо Байдене

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы добиться урегулирования конфликта на Украине, однако не знает наверняка, удастся ли ему это сделать.

"Я не могу сказать вам, произойдет это или нет, - признался он журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси. - Я бы хотел, чтобы это произошло".

Американский лидер полагает, что ответственность за "ситуацию на Украине" лежит не на нем, а на его предшественнике Джо Байдене. "Я же просто пытаюсь добиться урегулирования", - добавил Трамп.

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других вооружений. Вместе с тем Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом 3 июля заявил, что Москва продолжает ожидать сроков нового раунда переговоров с киевским режимом. Тема прекращения поставок оружия Вашингтоном Киеву не затрагивалась в беседе лидеров РФ и США, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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