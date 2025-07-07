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Военное обозрение

«Энергия лазера против головки самонаведения»: Турция показала испытания системы противодействия YILDIRIM 100

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная компания Aselsan провела испытания своей новой разработки – системы YILDIRIM 100, в ходе которых она успешно нейтрализовала зенитные ракеты с инфракрасным наведением, заставив их отклониться от курса. Соответствующее видео показано в сети.

YILDIRIM 100 выжгла мозг ракеты

- указывается в издании SavunmaSanayiST.

Источник изображения: topwar.ru

YILDIRIM 100 нейтрализует приближающиеся угрозы, направляя энергию лазера на головку самонаведения ЗУР, в результате чего нарушается работа ГСН, ракета теряет цель или отклоняется от курса, что предотвращает и поражение цели этой ракетой. По словам разработчика, система, предназначенная как для винтокрылых машин, так и для самолётов, обеспечивает высокую эксплуатационную готовность и низкое энергопотребление.

Технология лазерного противодействия угрозам со стороны ракет, представленная в лице YILDIRIM 100, ставит Турцию в один ряд с небольшой группой стран, обладающих такими передовыми возможностями

- говорится в издании Defense Industry Europe.

Источник изображения: topwar.ru

Руководство компании пообещало продолжать работы по созданию «революционных технологий» в интересах национальной обороны:

Мы очень гордимся тем, что благодаря успешному испытанию YILDIRIM 100 мы повысили уровень ПВО нашей страны до статуса ведущих мировых держав.
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Страны
Турция
Компании
Aselsan
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