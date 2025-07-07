«Похож на С-400, но дешевле»: египетский генерал подтвердил закупку Каиром китайского ЗРК HQ-9B

HQ-9 HQ-9

На фоне нестабильности в соседней Ливии и в секторе Газы, споров вокруг шельфа в восточной части Средиземного моря, обострения обстановки в Красном море и предвоенной ситуации, связанной с сооружением Эфиопией плотины на Ниле, Египет стремится нарастить боевую мощь, в частности, поднять на новый технологический уровень систему ПВО.

Как указывается в издании Military Africa, имеются неподтверждённые сообщения, что в середине 2010-х годов Каир приобрёл российский ЗРК С-300В4, но вынужден был отправить его на хранение из-за угроз западных стран ввести экономические санкции. В результате Египет был полагался на устаревшие системы советской эпохи, такие как С-75 и С-125.

Сделка с Индией, предусматривавшая приобретение ЗРК средней дальности Akash, сорвалась, как утверждается в издании, «из-за известных бюрократических проволочек, свойственных Дели». Были закуплены немецкие ЗРК малой и средней дальности IRIS-T SLM, часть которых Каир получил, но потом начались проблемы.

Akash Akash

Последующие поставки были отложены в 2022 году, когда Германия перенаправила партию систем IRIS-T, предназначавшуюся для Египта, на Украину в ответ на конфликт с Россией

- говорится в издании.

Но, по словам генерал-майора в отставке Самира Фарага, теперь Каир обзавёлся мощной зенитной системой, ставшей центральной частью его ПВО:

В арсенале Египта имеются различные современные системы обороны, ключевым компонентом которых является HQ-9B – комплекс, сравнимый с российской ЗРС С-400.

IRIS-T SLM IRIS-T SLM

Китайский ЗРК большой дальности HQ-9B имеет дистанцию огня до 200 км и возможность поражения целей на высоте 27 км. Радар системы, предположительно являющийся вариантом модели HT-233, использует технологию АФАР, что позволяет ему обнаруживать малозаметные цели, такие как «стелс»-самолёты, на больших расстояниях. Каждая ПУ может нести до 8 ракет. Архитектура управления и контроля поддерживает интеграцию с другими средствами ПВО, создавая многослойную оборонительную сеть.

По сравнению с российской С-400, HQ-9B обладает схожими возможностями, но стоит дешевле, хотя и не прошёл проверку в боевых условиях. Это вызывает определённые сомнения, но его технические характеристики говорят о том, что это грозная система

- отмечается в издании.

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С-400 С-400

Утверждается, что HQ-9B совместим с такими системами, состоящими на вооружении Египта, как ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М2», а также истребителями МиГ-29М. Ранее заказчиками HQ-9B стали такие страны, как Туркменистан, Узбекистан и Пакистан, а также, по некоторым данным, Марокко. Сербия выбрала более лёгкую версию HQ-22.

Разочарованный западными ограничениями на продажу оружия, Каир обратился к Китаю за передовыми системами

- говорится в издании.

Так, египетский парк истребителей F-16 вынужден обходиться устаревшими УРВВ AIM-7 Sparrow, в то время как Франция не поставляет ракеты MICA для своих самолётов Rafale. Указывается, что на этом фоне Каир рассматривает возможность приобретения китайских истребителей J-10C или J-31.

Закупка Египтом HQ-9B – это не просто сделка по продаже оружия, а заявление о намерениях. Это мощный сигнал об амбициях Египта и напоминание о том, что баланс сил постоянно меняется

- указывается в издании.