«Похож на С-400, но дешевле»: египетский генерал подтвердил закупку Каиром китайского ЗРК HQ-9B

На фоне нестабильности в соседней Ливии и в секторе Газы, споров вокруг шельфа в восточной части Средиземного моря, обострения обстановки в Красном море и предвоенной ситуации, связанной с сооружением Эфиопией плотины на Ниле, Египет стремится нарастить боевую мощь, в частности, поднять на новый технологический уровень систему ПВО.
Как указывается в издании Military Africa, имеются неподтверждённые сообщения, что в середине 2010-х годов Каир приобрёл российский ЗРК С-300В4, но вынужден был отправить его на хранение из-за угроз западных стран ввести экономические санкции. В результате Египет был полагался на устаревшие системы советской эпохи, такие как С-75 и С-125.
Сделка с Индией, предусматривавшая приобретение ЗРК средней дальности Akash, сорвалась, как утверждается в издании, «из-за известных бюрократических проволочек, свойственных Дели». Были закуплены немецкие ЗРК малой и средней дальности IRIS-T SLM, часть которых Каир получил, но потом начались проблемы.
- говорится в издании.
Но, по словам генерал-майора в отставке Самира Фарага, теперь Каир обзавёлся мощной зенитной системой, ставшей центральной частью его ПВО:
Китайский ЗРК большой дальности HQ-9B имеет дистанцию огня до 200 км и возможность поражения целей на высоте 27 км. Радар системы, предположительно являющийся вариантом модели HT-233, использует технологию АФАР, что позволяет ему обнаруживать малозаметные цели, такие как «стелс»-самолёты, на больших расстояниях. Каждая ПУ может нести до 8 ракет. Архитектура управления и контроля поддерживает интеграцию с другими средствами ПВО, создавая многослойную оборонительную сеть.
- отмечается в издании.
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Утверждается, что HQ-9B совместим с такими системами, состоящими на вооружении Египта, как ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М2», а также истребителями МиГ-29М. Ранее заказчиками HQ-9B стали такие страны, как Туркменистан, Узбекистан и Пакистан, а также, по некоторым данным, Марокко. Сербия выбрала более лёгкую версию HQ-22.
- говорится в издании.
Так, египетский парк истребителей F-16 вынужден обходиться устаревшими УРВВ AIM-7 Sparrow, в то время как Франция не поставляет ракеты MICA для своих самолётов Rafale. Указывается, что на этом фоне Каир рассматривает возможность приобретения китайских истребителей J-10C или J-31.
- указывается в издании.