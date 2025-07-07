«Из-за риска серьёзных конфликтов нужна большая масса»: Минобороны Франции хочет ввести добровольную военную службу

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В своем обращении к вооруженным силам в январе президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею о возвращении к обязательной воинской повинности, но предложил альтернативу, дав распоряжение Минобороны проработать эту идею:

Необходимо наметить путь, на который многие надеются: дать выбор служить и позволить добровольцам из молодежи учиться вместе с армией и пополнять её ряды, чтобы жить так же хорошо, как и раньше.

Из директивных документов следует, что речь ведётся о привлечении на службу 70 тыс. добровольцев сроком на 6 месяцев. Как пояснил на днях изданию L'Express начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль, каждый год в войска идёт набор 15 тыс. чел.: «нам это удаётся, но требует больших усилий». По его словам, сейчас численность населения в возрасте от 20 лет составляет порядка 850 тыс. чел.:

Однако, учитывая снижение рождаемости, мы знаем, что в ближайшие несколько лет эта возрастная группа резко сократится.

Из-за прогнозируемой нехватки личного состава Шилль считает необходимым переходить к смешанной армии, состоящей из профессионалов, резервистов и добровольцев:

Мне нужна большая масса, особенно с учётом риска более серьёзных конфликтов. В любом случае, мне нужно иметь возможность мобилизовать массы, но не обязательно постоянно держать их под знаменами.

По его словам, необходимо, чтобы Макрон в ближайшее время сделал заявление по поводу введения института добровольцев.