НАТО и глобальная перестройка

Pagina 12: НАТО ведет дело к новым войнам в Европе и в Азии

На протяжении всей своей истории НАТО искала врагов, чтобы оправдать собственное существование, пишет Pagina 12. Обычно страны альянса легко договаривались между собой, но сейчас происходит системный сбой: Европа видит в качестве противника Россию, а Америке больше по нраву Китай.

Хорхе Эльбаум (Jorge Elbaum)

Организацию Североатлантического договора (НАТО) создали в 1949 году с главной целью — для сдерживания Советского Союза. Победоносная неолиберальная глобализация сместила функцию альянса к роли мирового полицейского. Последние четыре десятилетия у него было две ключевые цели: ослабить Российскую Федерацию и попытаться расчленить ее на отдельные субъекты. Стратегическим ответом Москвы на такую политику в том числе стало волевое решение оспорить влияние Запада на Украине.

Специальная военная операция, начатая по приказу президента России Владимира Путина, подорвала многолетний консенсус внутри НАТО, она развела по углам глобальные цели давних партнеров. Прошедший с 24 по 25 июня саммит в Гааге объединил 32 страны альянса, чтобы обсудить увеличение военного бюджета каждой из них — с двух до пяти процентов ВВП к 2035 году. По предварительным расчетам, сумма составит около 800 миллиардов долларов в год.

Линией водораздела между партнерами стал выбор приоритетных врагов: Соединенным Штатам важно подорвать растущую экономическую мощь Китайской Народной Республики, в том время как Западная Европа настаивает на демонизации России, объявив ее экзистенциальной угрозой. Гегемония коллективного Запада не может существовать без таких конфликтных сценариев. Подобная модель взаимодействия между странами влияла на международные отношения всю современную эпоху. Идеология превосходства, неоколониализм и интервенционизм — все это требует наличия "зловещей внешней угрозы". Только так они могут оправдать свое мировое доминирование.

С другой стороны, НАТО никогда и не вела себя как "оборонительный" альянс. Это доказывают их действия в Югославии и Афганистане, в Ираке и Ливии — везде мировой жандарм строил новые военные базы. Аналогичная история случилась и с Мальвинскими островами (т.к. издание аргентинское, автору важно было упомянуть давний конфликт между Аргентиной и Великобританией за право контроля над Фолклендскими/Мальвинскими островами, — прим. ИноСМИ). Чтобы оправдать свои вторжения, НАТО придумывала несуществующие угрозы, например "оружие массового поражения" Саддама Хусейна. В документе симпозиума "Партнерство НАТО 360" они прямо пишут, что любые их операции по всему земному шару считаются легитимными. К слову, документ ратифицирован в Мадриде в 2023 году.

Саммит в Гааге завершился. Он сгладил внутренние противоречия, приняв новые требования Соединенных Штатов. С момента своего возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп продолжает вести крайне неустойчивую политику. Он дестабилизирует мировую торговлю сбивающими с толку пошлинами, угрожает прямым вторжением в Панаму и Гренландию, не выполняет обещания по мирному урегулированию в Восточной Европе, одобряет этнические чистки с депортацией латиноамериканцев из США и активно поддерживает геноцид палестинцев, развязанный Биньямином Нетаньяху в секторе Газа.

Структурная причина, по которой Трамп начал критиковать неолиберальный миропорядок, установленный глобалистами, проста и понятна. Коллективному Западу нечего противопоставить производственным мощностям Юго-Восточной Азии и Китайской Народной Республики в частности. В итоговом коммюнике саммита в Гааге украинский конфликт упоминается всего единожды. Напомню, что по итогу предыдущей встречи Россия упоминалась в документах в общей сложности 43 раза.

С такими уступками у Трампа фактически развязаны руки, и он быстро переводит прицелы своих орудий в сторону Южно-Китайского моря. Западу, по мнению американского президента, удастся перевоспитать Си Цзиньпина. Коллективная Старая Европа, в свою очередь, продолжает гнуть свою линию — они запугивают население возможным "вторжением Путина", ведь как иначе обосновать то финансовое бремя, которое они на себя берут. Чиновники Евросоюза твердят, что военные расходы необходимо утроить, иначе "все наши дети будут говорить по-русски". История повторяется, только мы с вами пока не знаем: как трагедия или фарс. Однажды "русская угроза" уже стала идеологической основой для нацистской Германии и формальным поводом, чтобы реализовать тот самый план "Барбаросса".

Все это объясняет, зачем им увеличивать военные расходы. Согласно исследованию Стокгольмского института изучения мировых проблем (SIPRI), в 2014 году мировые закупки оружия достигли 2,7 миллиарда долларов. Цифры доказывают тенденцию к наращиванию вооружения, причем 53 процента приходится на страны НАТО, занимающие чуть больше одной десятой мирового населения. С другой стороны, Китай, Россия и Индия вместе взятые составляют не более 20 процентов общемировых военных расходов, хотя проживает там треть населения Земли.

Нынешний президент США останется в мировой истории как весьма оригинальный пацифист. По его приказу американские самолеты бомбят центры изучения атомной энергетики в Иране, а спустя несколько дней глава Белого дома призывает к немедленному перемирию с Израилем. Он требует увеличить закупки вооружения, но при этом развязывает настоящую торговую войну с потенциальными покупателями. И, наконец, в итоговом коммюнике саммита НАТО прописано, чтобы подписавшие документ стороны "устранили любые барьеры в торговле между союзниками и использовали любые пути сотрудничества и содействия в сфере обороны". Это прямая подготовка к тому, что Европа в ближайшем будущем вынуждена будет конкурировать с американским ВПК, без малейшего шанса на развитие собственное военной промышленности во главе с Брюсселем.

Колоссальный рост расходов альянса на вооружение объясняется и техническими новшествами, которые продемонстрировали последние конфликты. Вот лишь четыре направления будущего стратегического оборонного развития:

разведывательные беспилотные системы; ударные дроны; глубоководные датчики для обнаружения атомных подводных лодок; спутниковая система боевой навигации, оснащенная ИИ.

За последние годы европейский оборонный сектор закупил американского оружия, боеприпасов, оснащения и военной техники на общую сумму в 61 миллиард долларов — это более 34 процентов от общемировых расходов. С 2020 года члены НАТО за пределами американских континентов удвоили количество закупаемого оружия, согласно открытым источникам мировых поставщиков. С точки зрения международной торговли — это прямой подрыв инвестиций в социальный сектор или в программы экономического развития.

В продолжение сказанного премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о закупке 12 истребителей Lockheed Martin F-35, способных нести тяжелые ядерные боеголовки B61-12, произведенных в США. И нет никакой гарантии, что самолеты с этими бомбами не будут базироваться, например, на территории Мальвинских островов. Увеличивая оборонные расходы, британский премьер хотел сэкономить на пособиях для инвалидов и на прочих социальных выплатах. И лишь риск вотума недоверия от его же родной Лейбористской партии вынудил отказаться от неоднозначной инициативы. В парламентских дебатах, предшествовавших этим событиям, раскрылась дилемма, которая преследует их все те годы, пока они продолжают демонизировать Россию. Британия энергетически уязвима, неконкурентоспособна, она демонстрирует низкий рост экономики, высокий уровень инфляции и катастрофическую ситуацию с мигрантами из Африки и Ближнего Востока.

Но ведь всегда легче искать виноватого в своих бедах за пределами собственных границ. Призрак русского медведя — как можно устоять перед таким искушением. Перед ним не устояли ни Великая французская армия в 1812 году, ни вермахт в 1941-м. Западная Европа, похоже, совсем ничему не учится.