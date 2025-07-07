Полевая в условиях: армия получит новые кухни на базе отечественных джипов

Разработка позволяет приготовить обед на роту солдат

В армии была испытана новая полевая мини-кухня. Новинка основана на базе автомобиля «УАЗ Профи» и предназначена для приготовления и транспортирования горячей пищи непосредственно в боевые порядки действующих на передовой подразделений. Такая полевая кухня позволит накормить горячими блюдами роту или батарею — больше 100 человек. Эксперты утверждают, что подобная конструкция представляет собой непростую мишень, при этом обладает хорошей проходимостью.

Что такое КАМХ-90

Новинка получила название «Кухня автомобильная многофункциональная с хлебопекарным блоком КАМХ-90». Она уже испытана в войсках и собрала положительные отзывы. Кухня подтвердила заявленные характеристики — отказов оборудования в процессе опытной эксплуатации не было, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

По словам собеседников редакции, раньше приготовление горячей пищи, как правило, проходило в батальонах, но опыт специальной военной операции показал, что при таком подходе трудно доставить свежую еду бойцам на передовой. КАМХ-90 призвана решить эту проблему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На испытаниях подтвердилась высокая проходимость кухни на базе «УАЗ Профи» — тесты проходили в том числе и в условиях бездорожья.

Новинка готова к серийному производству и поставке в войска, сообщили источники.

КАМХ-90 базируется на шасси полноприводного автомобиля «УАЗ Профи». На усиленной раме установлено кухонное оборудование, которое выдвигается при готовке — для этого предусмотрены специальные выкатные механизмы.

Модули из нержавеющей стали позволяют готовить первые, вторые и третьи блюда. Есть и сковорода, на которой можно пассеровать овощи, жарить картофель, мясо и рыбу. А в специальной камере можно выпекать формовой хлеб, мелкоштучные хлебобулочные изделия и даже пиццу в полевых условиях.

Также в кузове предусмотрены отсеки для хранения и транспортирования продовольствия, запасов воды, имущества и ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности). Полевая кухня может быть подключена к внешнему источнику энергопитания — для этого установлен специальный электрощит.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Кроме того, у машины есть выдвижные тенты, которые натягиваются над зоной готовки, защищая персонал от дождя, снега и солнца.

Горячая пища должна быть на передовой — это важный момент, влияющий на здоровье бойцов, а значит, и на боеспособность и моральное состояние войск, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Сейчас на передовой не действуют большими подразделениями — всё максимально рассредоточено из-за дронов и артиллерии, — отметил он. — Скорее таким кухням придется кормить взвод-два, учитывая расстояния. Но именно они могут обеспечить свежей и горячей едой солдат на передовой. Их будет легко развернуть в любом неприспособленном месте. Мобильность позволяет легко подтянуть ее к передовой. «УАЗы» — относительно небольшие машины, их легко спрятать, быстро накрыть маскировочной сетью. Для дронов противника это будет непростая мишень. Они проходимы, даже в распутицу такая машина сможет активно перемещаться в районах, где от автодорог мало что осталось. Снег для нее тоже небольшая помеха, если, конечно, нет сильных заносов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Такую кухню можно вывести из-под удара, чтобы она сразу была на ходу. Но обычно их зарывают в блиндажи, чтобы их не было видно, добавил военный эксперт Алексей Леонков.

— Трубу из кухни отводят достаточно далеко, чтобы не было демаскирующего признака. А в некоторых местах электрические плитки используют, и всё на них варят и жарят. В целом же всё, что сейчас по размерам больше «Уазика», — цель для FPV-дронов. А обеспечение личного состава здоровой горячей пищей — задача номер один для всех подразделений.

Битва за быт

Сейчас в зоне проведения СВО особое внимание оказывается бытовым условиям, «Известия» писали об этом. Недалеко от переднего края обустраиваются специальные полевые пункты питания для бойцов. Это подземные сооружения, где есть столовая, склады, пекарные зоны и места для отдыха. Для того чтобы попасть в столовую с обеденными столами, надо спуститься на несколько метров под землю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

На одном из направлений специалисты материально-технического обеспечения группировки войск организовали целый подземный город. Блиндажи укрыли толстыми бетонными плитами, а сверху засыпали землей для дополнительного укрепления. Их глубина 3 м, длина всех коридоров и помещений — около 3 км. В наличии вся необходимая инфраструктура: жилые помещения, кухня на 75 солдат, столовая, прачечная, сушилка, швейная мастерская, парикмахерская, баня и небольшой спортивный зал. Всё это необходимо для того, чтобы военнослужащий, по ротации отозванный в тыл, смог хорошо отдохнуть.

Богдан Степовой

Роман Крецул