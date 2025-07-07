WP: пауза в поставках США вооружений Киеву повышает шансы на его поражение

Как полагает обозреватель газеты Ли Хокстадер, если поставки дефицитных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны не возобновятся, "трещины в украинской системе ПВО могут превратиться в дыры"

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Решение США приостановить поставки некоторых видов вооружений Украине значительно повышает вероятность того, что Киев потерпит поражение. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Ли Хокстадер в своей авторской колонке.

Как полагает журналист, американцам применительно к конфликту на Украине "стоит поставить под сомнение расхожее мнение, согласно которому ни одна сторона не сможет одержать победу на поле боя". "Иначе говоря, Украина может проиграть", - добавил он. "Шансы на то, что исход будет таким, значительно вырос в последние дни", - подчеркнул Хокстадер. По его мнению, это обусловлено тем, что администрация президента США Дональда Трампа решила "отказать в передаче [Киеву] дефицитных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и других важнейших вооружений, которые уже везли на Украину".

Как полагает обозреватель, если эти поставки вскоре не возобновятся, "трещины в украинской системе ПВО могут превратиться в дыры". По мнению Хокстадера, решение Трампа, "несомненно, нанесло удар по боевому духу" украинской стороны.

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

Вместе с тем Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях. По сведениям портала Axios, Трамп ранее в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что хочет продолжить оказывать поддержку Украине в укреплении ее противовоздушной обороны.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом, состоявшемся 3 июля, заявил, что Москва продолжает ожидать сроков нового раунда переговоров с киевским режимом. Тема прекращения поставок оружия Вашингтоном Киеву не затрагивалась в беседе лидеров РФ и США, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.