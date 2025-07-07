WP: решение Хегсета приостановить поставки Киеву разозлило республиканцев

По данным газеты, среди политиков такое решение вызвало вопросы о том, является ли это тактикой переговоров

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия на Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их информации, среди политиков такое решение вызвало вопросы о том, является ли это тактикой переговоров.

"Неоднократные, конкретные выпады Хегсета в адрес Украины наводят на мысль, что он использует этот обзор [о дефиците оружия в США] как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины в политических целях", - приводит газета слова неназванного помощника конгрессмена.

Как пишет The Washington Post, действия Хегсета в отношении Украины не первый раз вызывают "двухпартийную неразбериху".

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения этой информации.