Американские СМИ: глава Пентагона лично принял решение приостановить военную помощь Украине

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Ситуация с вроде как частичной приостановкой на неопределенный срок оказания Соединенными Штатами военной помощи Киеву становится все более интригующей, как в хорошем детективе.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что некоторые задержки в поставках будут, но на какой срок, каких видов боеприпасов и вооружений не уточнил. Одновременно глава Белого дома опроверг информацию, что Вашингтон насовсем отказывается помогать в военном плане Украине.

Теперь сразу несколько американских СМИ, включая телеканал NBC News и газету The Washington Post (WP), которые выступают рупорами демократов, утверждают со ссылкой на источники, что данное решение принял лично министр обороны США Пит Хегсет. Против выступили некоторые конгрессмены-республиканцы и даже заместители главы Пентагона.

NBC пишет, что это решение критиковали демократы. По данным канала, оно застало врасплох Госдепартамент, членов Конгресса, украинских чиновников и европейских партнеров Соединенных Штатов.

Более того, либеральные американские СМИ припомнили, что Хегсет ранее уже дважды останавливал оказание военной помощи Украине — в феврале и мае. Тогда оба раза решения были отменены спустя несколько дней.

По данным Politico, инициатором приостановки военной помощи Киеву стал глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Такое решение он принял после проверки имеющихся запасов вооружений, оно коснулось части помощи, выделенной администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Говоря о приостановке поставок Киеву некоторых видов оружия, опрошенные WP эксперты отметили, что системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, действительно, стоят очень дорого и в дефиците. Это требует планирования создания их стратегического резерва на случай непредвиденных обстоятельств, особенно с учетом обстановки на Ближнем Востоке. В то же время критического дефицита таких видов оружия, как противотанковые ракеты, обычно не наблюдается, подчеркивают источники.

Некоторые собеседники издания предположили, что решение Хегсета на самом деле согласовано с Трампом и является тактикой переговоров для оказания давления как на Киев, так и на Москву для завершения конфликта. Впрочем, с учетом вчерашнего телефонного разговора президентов США и РФ, «надавить» на Владимира Путина Трампу не удалось.

Хотя, есть и другое мнение. Хегсет, будучи бывшим профессиональным военным, просто пришел в ужас от того бардака, который творится в Пентагоне с учетом, наличием и восполнением вооружений. Пауза в поставках на Украину связана лишь с тем, что министр обороны США решил досконально разобраться в этом «болоте», в чем убедил и Трампа.

Эта проверка возможностей проводится для того, чтобы убедиться, что военная помощь США соответствует нашим оборонным приоритетам. Мы рассматриваем это как разумный, прагматичный шаг на пути к созданию системы оценки того, какие боеприпасы и куда отправляются

— заявил 2 июля на брифинге официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, напомнив, что США с начала 2022 года предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму почти 66 миллиардов долларов.

Вашингтон приостановил поставки некоторых видов оружия Украине 2 июля. По данным NBC, речь идет о десятках зенитных ракет Patriot, тысячах артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire и других вооружениях.