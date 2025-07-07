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Известия.ru

Белоусов поручил подготовить список новых технологий для медпомощи военным

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий для внедрения в систему медицинской помощи военнослужащим. Об этом 4 июля говорится в сообщении ведомства по итогам совещания по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках.


«Министр обороны поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, <…> и в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий, на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим», — указано в сообщении.

В ходе заседания начальники медицинских служб группировок войск доложили главе Минобороны, как организована помощь медиков на передовой, а также озвучили конкретные предложения по эвакуации и транспортировке раненых. Кроме того, были представлены способы совершенствовании индивидуальных аптечек и медицинского имущества, а также внедрения новых технологий и оборудования на всех этапах помощи.

«Минобороны на системной основе работает над совершенствованием военной медицины. Цель — выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения Результаты этой работы и возможности для дальнейшего развития совершенно очевидны. Нам нужно сейчас воспользоваться теми предложениями, о которых сегодня шла речь», — отметил Белоусов.

В совещании участвовали глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и другие руководители.

11 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) оказывать содействие ветеранам и участникам специальной военной операции (СВО) во всех вопросах, связанных с оказанием медицинской помощи. Премьер-министр пожелал выполнения всех поставленных президентом России Владимиром Путиным задач в данной сфере и призвал оказывать медицинские услуги для населения на самом высоком уровне.

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Путин Владимир
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