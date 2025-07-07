Axios: Трамп заявил Зеленскому о желании содействовать укреплению ПВО Украины

По словам одного из источников интернет-портала, американский лидер проверит, что конкретно было приостановлено

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что хочет продолжить оказывать поддержку Украине в укреплении ее противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил американский интернет-портал Axios.

По словам одного из его источников, "Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено". Имеется в виду приостановка поставок некоторых видов американской военной техники Киеву. Продолжительность разговора составила около 40 минут, его основной темой были потребности Киева в системах ПВО.

Как сообщается в публикации со ссылкой на украинского чиновника, Трамп и Зеленский договорились, что представители США и Украины "вскоре встретятся для обсуждения поставок ПВО и других вооружений".

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений

Вместе с тем Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом, состоявшемся 3 июля, заявил, что Москва продолжает ожидать сроков нового раунда переговоров с киевским режимом. Тема прекращения поставок оружия Вашингтоном Киеву не затрагивалась в беседе лидеров РФ и США, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.