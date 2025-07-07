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Интерфакс-АВН

"Швабе" внедряет новый формат подготовки инженеров биотехнических систем

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Специалисты «Швабе»
Специалисты «Швабе».
Источник изображения: Ростех

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" организовал на форуме "Инженеры будущего" в Тульской области группу обучения "Биотехнические системы", сообщает пресс-служба компании.

"В этом году на "Инженерах будущего" в роли разработчиков медицинской техники попробовали себя 60 участников. За шесть дней они прошли все этапы создания макета электрокардиографа - устройства для измерения электрической активности сердца. Участники разбиваются на команды, каждая из которых может выбрать себе один из трёх уровней сложности: от работы "на всём готовом" до полной свободы в принятии решений", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе".

Сообщается, что учебная группа организуется силами конструкторского бюро медицинских изделий Уральского оптико-механического завода имени Э.С.Яламова (УОМЗ). Её ключевая особенность - возможность полностью реализовать проект по разработке медоборудования. Обучение включает все необходимые курсы: от основ системной инженерии и практикума по разработке программного обеспечения до методологии дизайн-мышления. В результате команды создают действующий опытный образец или прототип.

По информации пресс-службы, генеральный директор холдинга "Швабе" Вадим Калюгин выступил на заседании Бюро Союза машиностроителей России, где рассказал о результатах внедрения нового формата подготовки инженеров биотехнических систем.

"Полученные практические навыки позволят молодым инженерам решать все задачи, необходимые в процессе разработки медицинского оборудования. Это и монтаж электронных компонентов, и 3D-прототипирование, и эффективная организация командной работы проектных групп. Основываясь на опыте проведения группы обучения в прошлые годы, можем сказать, что реализованная модель позволила создать новый формат уникального образовательного мероприятия, которое можно распространять на федеральном уровне", - подчеркнул Калюгин.

Глава холдинга напомнил, что "Швабе" совместно с Союзмашем на базе Донского государственного технического университета в декабре 2024 года провёл симпозиум для работников здравоохранения. Там на примере аппаратов ИВЛ, производимых УОМЗ, рассматривались вопросы совершенствования искусственной вентиляции лёгких в неонатологии. Мероприятие собрало не только ведущих врачей, но и более 150 студентов из девяти регионов России. Своей экспертизой с ними делились технологические лидеры холдинга, ранее выступавшие наставниками на "Инженерах будущего".

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Страны
Россия
Компании
СМР
УОМЗ
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