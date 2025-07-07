США заложили 8,6 млрд. долл. на развитие ледокольного флота Береговой охраны

ЦАМТО, 4 июля. В одобренном конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый", инициированном Трампом, заложено более 8,6 млрд. долл. на развитие ледокольного флота Береговой охраны.

Это следует из текста документа, с которым ознакомилось агентство "РИА Новости".

Ранее в четверг палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла законопроект о расходах и налогах. Трамп, как ожидается, подпишет документ в пятницу, в День Независимости.

"Предусмотрены 4,3 млрд. долл. на закупку Polar Security Cutters, 3,5 млрд. долл. на Arctic Security Cutters, 816 млн. долл. на легкие и средние ледокольные катера... для расширения национального ледокольного потенциала", – следует из текста законопроекта.

Как напоминает агентство, ранее президент Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в составе Береговой охраны США есть два ледокола – это Polar Star и Healy. Тем временем, арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.