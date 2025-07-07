ВМС Республики Корея приступили к применению самолетов БПА P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 4 июля. Командование ВМС Республики Корея 3 июля приступило к применению самолетов БПА P-8A "Посейдон", основной задачей которых является обнаружение подводных лодок КНДР, сообщило агентство Yonhap.

С момента поставки на территорию Республики Корея в прошлом году командование ВМС провело подготовительные мероприятия к развертыванию 6 самолетов, включая обучение пилотов, технических специалистов и проведение учений. После завершения подготовки все самолеты были признаны готовыми к боевому применению, и будут принимать участие в противолодочных, противокорабельных и морских патрульных операциях.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) в июне 2018 года объявило о принятии решения по закупке P-8A в рамках программы "Иностранные военные продажи". Самолеты предназначены для выполнения различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, ведение патрулирования и разведки. Новые P-8A заменят устаревшие самолеты P-3 "Орион".

В сентябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 самолетов P-8A "Посейдон", а также другого связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 2,1 млрд. долл.

В феврале 2019 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 428,9 млн. долл. на покупку оборудования с длительными циклами изготовления для 6 самолетов P-8A ВМС США, 4 самолетов P-8A – для ВВС Новой Зеландии и 6 самолетов P-8A – для ВВС Республики Корея.

Выкатка первого P-8A "Посейдон" ВМС Республики Корея состоялась в феврале 2022 года. Первые три самолета P-8A прибыли в Республику Корея 19 июня, еще три – 30 июня 2024 года.

Максимальная скорость самолета P-8A составляет 907 км/ч, продолжительность полета – 10 часов. В состав вооружения входят противокорабельные ракеты "Гарпун" и торпеды, а также около 120 гидроакустических буев, позволяющих обнаруживать, идентифицировать и отслеживать подводные лодки противника.

Эксплуатация началась после того, как в мае потерпел крушение один из P-3 ВМС Республики Корея. Власти проводят расследование причин инцидента.