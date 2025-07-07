Макрон заявил, что не видит прогресса в дискуссиях с Россией по Украине

По словам французского лидера, "прекращение огня должно обеспечить путь к миру"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии прогресса в обсуждении с Россией урегулирования украинского конфликта.

Комментируя в эфире телеканала BFMTV недавний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, он отметил, что "по Украине между Парижем и Москвой сохраняются разногласия". "Я не могу сказать, что был какой-то прогресс в обсуждениях, поскольку сначала необходимо добиться заключения соглашения о прекращении огня и возобновления переговоров", - сказал Макрон.

По его словам, "прекращение огня должно обеспечить путь к миру".

Ранее Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия продолжает ожидать сроков нового раунда переговоров с киевским режимом.