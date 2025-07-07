Войти
ТАСС

Макрон заявил, что не видит прогресса в дискуссиях с Россией по Украине

621
0
0
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

По словам французского лидера, "прекращение огня должно обеспечить путь к миру"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об отсутствии прогресса в обсуждении с Россией урегулирования украинского конфликта.

Комментируя в эфире телеканала BFMTV недавний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, он отметил, что "по Украине между Парижем и Москвой сохраняются разногласия". "Я не могу сказать, что был какой-то прогресс в обсуждениях, поскольку сначала необходимо добиться заключения соглашения о прекращении огня и возобновления переговоров", - сказал Макрон.

По его словам, "прекращение огня должно обеспечить путь к миру".

Ранее Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия продолжает ожидать сроков нового раунда переговоров с киевским режимом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно