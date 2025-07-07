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ТАСС

"Главкосмос" запустит 17 спутников CubeSat в III квартале года

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Спутник формата CubeSat
Спутник формата CubeSat.
Источник изображения: it-servis.ru

В Роскосмосе добавили, что организация предоставляет пусковую услугу и выступает головным интегратором работ по запуску попутных полезных нагрузок

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Главкосмос" (входит в Роскосмос) запустит в III квартале 2025 года 17 коммерческих малых спутников формата CubeSat российского производства в интересах российских заказчиков, еще один малый космический аппарат - в интересах иностранного заказчика. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"17 коммерческих малых спутников формата CubeSat, произведенных в России, будут запущены из специализированных пусковых контейнеров в интересах российских заказчиков. Еще один малый космический аппарат (МКА) будет запущен в интересах иностранного заказчика. <...> Запуск попутных полезных нагрузок запланирован на III квартал 2025 года с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.

В корпорации добавили, что "Главкосмос" предоставляет пусковую услугу и выступает головным интегратором работ по запуску попутных полезных нагрузок. В частности, на орбиту будут запущены два кубсата 3U-группы компаний "Геоскан" с полезной нагрузкой "Гонца" (входит в Роскосмос). МКА "Геоскан-4" и "Геоскан-5" будут применяться для тестирования технологий пакетной передачи данных, которая широко используется в системах удаленного мониторинга, персональных коммуникациях и сфере IoT.

Также на орбиту будет выведен спутник "ИнноСат-16" форм-фактора кубсат 16U, который предназначен для отработки технологий будущей группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Геоскана". МКА был успешно интегрирован с пусковым контейнером формата 16U компании "Аэроспейс Кэпитал" и подготовлен к отправке на космодром Восточный. Это первый российский спутник такой размерности и первый контейнер формата 16U компании "Аэроспейс Кэпитал", который будет запущен на орбиту. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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