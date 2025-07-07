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Военное обозрение

Разработанный в России в рамках проекта «Посох» лазерный лучемёт уничтожил двигатель БПЛА на дистанции 500 метров

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Источник изображения: topwar.ru

В России испытали новый лазерный лучемет, разработанный в рамках проекта «Посох» для уничтожения беспилотников. Демонстрационные испытания проводились на полигоне в одном из российских регионов, где точно, не раскрывается.

В рамках тестирования лазерный лучемет вывел из строя двигатель БПЛА, закрепленный на металлическом листе на дальности 500 метров. Для этого ему понадобились буквально секунды. Причем это была уменьшенная версия установки, сам прототип на полигон решили не везти. На демонстрационных испытаниях был показан сам принцип работы установки.

Мы работаем по развитию комплекса до каталожного значения. Большую установку мы на полигон решили не привозить. Мы покажем демонстратор принципа. Это маленькая компактная лазерная установка, которая работает на полкилометра, может, на 700 метров. В зависимости, как полигон сконфигурирован. (...) И покажем сам принцип воздействия по статической мишени.

- приводит РИА Новости слова главы компании-разработчика, который пожелал остаться неизвестным.

Вообще же испытания прототипа первого лазерного лучемета в рамках проекта «Посох» запланированы на конец августа этого года, на них будут уничтожаться мишени, имитирующие украинский дальнобойный БПЛА самолетного типа «Лютый» на дальности 1500 метров. Особенностью изделия является его бесшумность и возможность с помощью одной зарядки уничтожить несколько десятков целей.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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