Лазерная установка "Посоха" успешно прошла испытания на полигоне

Лазерная установка "Посоха" уничтожила БПЛА за 0,2 секунды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Лазерная установка, создаваемая в рамках проекта "Посох", успешно прошла испытания на полигоне, с помощью направленного луча поразив двигатель условного вражеского дрона за 0,2 секунды, передает корреспондент РИА Новости.

"На статическом макете был выведен из строя, а иначе - поражен двигатель условного дрона с помощью направленного лазерного луча за 0,2 секунды", - сказал директор компании-разработчика.

Демонстрация проводилась на дистанции 500 метров.

Ранее директор компании-разработчика рассказал РИА Новости о создании лазерного "лучемета" в рамках проекта "Посох" для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения – украинский дрон "Лютый", который нужно "сжечь лазером" на дистанции 1500 метров, отмечал он.