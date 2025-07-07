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ТАСС

Лазерная установка LazerBuzz за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний

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Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох"
Прототип лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Пинчук

Демонстрация работы установки проекта "Посох" проводилась на дистанции 500 метров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Лазерная установка для защиты критической инфраструктуры от беспилотников (проект "Посох") за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний, прошедших на одном из полигонов на Северо-Западе России. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика LazerBuzz.

"Лазерную установку для защиты критической инфраструктуры от беспилотников протестировали на одном из полигонов на Северо-Западе России. Демонстрация работы лазерной установки проекта "Посох" проводилась на дистанции 500 метров. В ходе тестирования, мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около 1 секунды прямого воздействия", - сказал представитель LazerBuzz.

По его словам, для поражения двигателя аналогичного дрона потребовалось бы около 0,2 секунды. Мощность представленной на полигоне лазерной установки проекта "Посох" с системой наведения на цель составила 3 кВт, но в их распоряжении уже имеется более мощная версия комплекса мощностью 80 кВт для защиты объектов промышленной и критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что установку планируется апробировать в зоне СВО до конца 2025 года.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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