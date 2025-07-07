Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера CAVS с колесной формулой 6x6

ЦАМТО, 4 июля. Кабинет министров Латвии 1 июля одобрил передачу Украине 42 бронированных машин с колесной формулой 6x6, которые будут произведены в рамках программы Common Armored Vehicle System (CAVS).

"Уже в ближайшее время мы передадим Украине первые из 42 бронемашин Patria 6х6 латвийской сборки. Мы продолжаем, и будем продолжать оказывать поддержку Украине, как в этом, так и в следующем году, выделяя на военную помощь Киеву 0,25% ВВП", – заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Решение о поставке бронемашин принято с учетом официального запроса Украины. В МНО Латвии подчеркнули, что поставки бронетехники Украине не повлияют на боеготовность Вооруженных сил Латвии.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии подписали с финской компанией Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства бронированных машин с колесной формулой 6x6. Одновременно МО Латвии и Patria заключили контракт на поставку 200 бронетранспортеров CAVS с колесной формулой 6x6, включая поддержку и обучение. Поставка этой партии техники запланирована на период до 2029 года.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, руководит производственными процессами в Латвии. Согласно планам, в Латвии на заводе в Валмиере ежегодно будут производить около 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.

На военной базе "Адажи" 5 августа 2024 года состоялась официальная церемония передачи ВС Латвии первой разработанной компанией Patria бронемашины CAVS с колесной формулой 6x6, произведенной на территории Латвии. Машина была передана 3-й Латгальской бригаде Земессардзе (Национальной гвардии, являющейся составной частью ВС Латвии).

Финская компания Patria 14 ноября 2024 года сообщила, что достигла с Министерством обороны Латвии договоренности о производстве и поставке 56 дополнительных бронированных машин CAVS. Стоимость соглашения составляет более 60 млн. евро. Техника будет применяться в качестве машин командования и боевого управления (C2). В производстве будут задействованы возможности национальной промышленности Латвии, включая открытый в мае 2024 года завод по производству бронированных машин Patria в Валмиере. Латвия стала первым заказчиком варианта бронемашины командования и боевого управления в рамках программы CAVS.

В настоящее время в реализуемой с 2019 года многонациональной программе закупки унифицированной бронированной машины CAVS с колесной формулой 6х6 участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии. Компания Patria, являющаяся разработчиком ББМ, уже получила заказы на поставку более 750 бронемашин CAVS.