Саудовская Аравия развернула первую батарею системы противоракетной обороны THAAD

ЦАМТО, 4 июля. Минобороны Саудовской Аравии 2 июля объявило о развертывании первой батареи системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) после завершения полевых учений.

В ходе церемонии, состоявшейся в Институте ПВО в Джидде, командующий силами ПВО Саудовской Аравии генерал-лейтенант Мазид бин Сулейман аль-Амро вручил флаг батареи командующему 1-й группы ПВО.

Министерство обороны опубликовало фотографии с плаца в Институте ПВО, на которых 160 военнослужащих войск ПВО выстроились перед шестью пусковыми установками THAAD и радиолокационной станцией AN/TPY-2, используемой системой.

Командование Военно-воздушных сил Саудовской Аравии объявило о выпуске второго класса специалистов по эксплуатации и обслуживанию систем противоракетной обороны THAAD 21 апреля 2025 года. Церемония выпуска состоялась на военной базе США Форт-Блисс (шт.Техас). Первая группа закончила обучение в ноябре 2024 года.

Королевство приступило к развертыванию первой батареи THAAD в начале 2025 года. Завершить строительство позиционных площадок для размещения первых четырех батарей комплекса THAAD планируется к концу 2026 года, а всех семи – к апрелю 2028 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США в октябре 2017 года одобрил поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем противоракетной обороны THAAD, связанных услуг поддержки и оборудования. Общая стоимость заказа оценивалась в 15 млрд. долл. Запрос правительства Саудовской Аравии включал продажу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков THAAD, 16 мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD, 7 РЛС AN/TPY-2, а также другого оборудования, военной техники и услуг.

Агентство по противоракетной обороне США в марте 2019 года подписало с Lockheed Martin начальный контракт стоимостью 945,9 млн. долл. на реализацию в рамках программы "Иностранные военные продажи" первой фазы программы поставки Саудовской Аравии систем THAAD. Последний контракт, предусматривающий закупку ракет-перехватчиков и сопутствующего оборудования, был подписан 31 марта 2022 года. После подписания данного соглашения общая стоимость подписанных контрактов по проекту возросла до 7,76 млрд. долл. Изначально поставки предполагалось начать в 2023 году и завершить в 2027 году.

Комплексы THAAD обеспечат верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

Ключевым условием закупки THAAD является локализация работ в Королевстве, что соответствует приоритетам, изложенным в инициативе правительства Vision 2030, предусматривающей увеличение закупок ВиВТ, произведенных национальным военно-промышленным комплексом.

Корпорация Lockheed Martin в ходе оборонной выставки World Defense Show 2024 (WDS-2024, Эр-Рияд, 4-8 февраля) объявила о заключении контрактов субподряда на локализацию производства в Саудовской Аравии некоторых систем для комплекса противоракетной обороны THAAD.

Как сообщалось в пресс-релизе американской компании, в соответствии с соглашением о локализации производства между Королевством Саудовская Аравия и Lockheed Martin, с саудовскими промышленными предприятиями заключено два ключевых субподряда на производство в качестве второго поставщика некоторых компонентов для комплексов противоракетной обороны THAAD. Первый проект предусматривает производство контейнеров для размещения ракет-перехватчиков, второй – производство пусковых поддонов.

Основными саудовскими партнерами, которые получили субподряды, стали компания Middle East Propulsion Company (MEPC), базирующаяся в Эр-Рияде и специализирующаяся на авиационно-космических технологиях, а также компания Arabian International Company (AIC) из Джидды, которая специализируется на производстве стали. Субподряды также получил ряд других промышленных партнеров Lockheed Martin в Саудовской Аравии.