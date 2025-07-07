Войти
ТАСС

Песков: Россия продолжает СВО, пока нельзя добиться целей мирно

636
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Синицын/ ТАСС

Президент Владимир Путин повторил американскому лидеру Дональду Трампу, что РФ заинтересована в достижении целей в ходе спецоперации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия продолжает спецоперацию на Украине, поскольку пока достижение всех ее целей политико-дипломатическим способом невозможно. Об этом заявил на брифинге, комментируя прошедший накануне разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами, - рассказал Песков. - Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию".

Президент РФ Владимир Путин выделял несколько целей СВО. Среди них, в частности, денацификация - устранение нацистских элементов из руководства страны и прекращение прессинга в отношении русскоязычных украинцев и их культуры. Также для РФ была важна демилитаризация - отказ Украины от попыток вооруженной угрозы соседней стране. Кроме того, Москва настаивает на безъядерном и внеблоковом статусе Киева, как он сам его определил в Декларации независимости в 1991 году.

Помимо прочего, Россия указывает на необходимость учета уже сложившихся реалий, среди которых вхождение в состав России Крыма и Севастополя, а позднее - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно