Песков: Россия продолжает СВО, пока нельзя добиться целей мирно

Президент Владимир Путин повторил американскому лидеру Дональду Трампу, что РФ заинтересована в достижении целей в ходе спецоперации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия продолжает спецоперацию на Украине, поскольку пока достижение всех ее целей политико-дипломатическим способом невозможно. Об этом заявил на брифинге, комментируя прошедший накануне разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительнее сделать это политико-дипломатическими средствами, - рассказал Песков. - Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию".

Президент РФ Владимир Путин выделял несколько целей СВО. Среди них, в частности, денацификация - устранение нацистских элементов из руководства страны и прекращение прессинга в отношении русскоязычных украинцев и их культуры. Также для РФ была важна демилитаризация - отказ Украины от попыток вооруженной угрозы соседней стране. Кроме того, Москва настаивает на безъядерном и внеблоковом статусе Киева, как он сам его определил в Декларации независимости в 1991 году.

Помимо прочего, Россия указывает на необходимость учета уже сложившихся реалий, среди которых вхождение в состав России Крыма и Севастополя, а позднее - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов.