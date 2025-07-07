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Гусеничную платформу «Странник» начнут применять в зоне СВО

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Роботизированную платформу «Странник» начнут применять в зоне СВО в июле

Первую в России дальнобойную роботизированную платформу «Странник» со спутниковым управлением начнут применять в зоне СВО в июле. Об этом сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов, передает ТАСС.

Гусеничная машина предназначена для доставки грузов, минирования и эвакуации. Максимальная дальность действия аппарата составляет 30 километров. Смирнов подчеркнул, что разработчики отказались от пульта управления, антенны и наземной станции. Для управления «Странником» достаточно планшета или смартфона, расположенного в любой точке планеты.

Небольшой робот весом 56 килограммов помещается в багажник автомобиля. Аппарат передает оператору окружающую обстановку, поэтому можно обойтись без сопровождающих платформу беспилотных летательных аппаратов. «Странник» развивает скорость до 20 километров в час. В Komandante Robotics подчеркнули, что дрон работает с отечественным программным обеспечением.

Ранее в июле стало известно, что бойцы 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии Вооруженных сил России активно испытывают новый тип наземного FPV-дрона с проводным управлением на передовой.

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