Войти
Военное обозрение

«Необходимы истребители размером с бомбардировщик»: в прессе США призывают технологически опередить китайскую боевую авиацию

720
0
0

Источник изображения: topwar.ru

B-21 Raider

В современных воздушных боях преимущество получают не самые быстрые и манёвренные самолёты, а более крупные и менее заметные машины, которые используют сетевую информацию для поражения противника дальнобойными ракетами. В связи с этим необходимо увеличивать габариты истребителей, превращая их в воздушные арсеналы.

Данное мнение высказывается на страницах американского издания Defense News:

Перспективные самолёты, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе, будут больше похожи на бомбардировщики, чем на истребители.

Как указывается, в этом направлении двигается Китай, создавший в процессе развития боевой авиации такие модели, как J-36, J-50, и Европа в рамках разработки многонациональной машины GCAP. США, находясь вне этого тренда, могут технологически проиграть:

Создание самолётов размером с бомбардировщик для дальних воздушных боёв могло бы устранить этот недостаток.

Как отмечается, с первых дней появления воздушного боя принцип «кто первым увидит, тот первым и выстрелит» приносил победу. Если раньше для достижения этих целей были важны манёвренность и скорость самолёта, то теперь это не так. Увеличенная дистанция обнаружения и дальнобойность ракет изменили это правило. Сегодня живучесть самолёта зависит от снижения заметности, в то время как скорость и манёвренность по-прежнему важны, но теперь эти качества присущи скорее оружию, чем самолётам.

В воздушных боях всё чаще побеждают более крупные самолёты, которые могут нести большее количество дальнобойных ракет и другую полезную нагрузку, проходя большие расстояния

- полагает автор.

Источник изображения: topwar.ru

J-36

За последние 33 года истребители [вероятно, в рамках учебных боёв] в среднем с вероятностью 0,46 сбивали каждую выпущенную ракету AIM-120. Однако эти «дуэли» происходили в благоприятной радиоэлектронной обстановке. В случае противостояния с ВВС НОАК американские самолёты столкнутся с продвинутыми средствами РЭБ, что ещё больше снизит вероятность поражения цели каждой ракетой и увеличит количество оружия, необходимого для её поражения.

Способность применять большое количество ракет является обязательным условием в современной воздушной войне

- говорится в прессе США.

Как поясняет автор, имеется три традиционных способа решения этой проблемы: увеличить количество истребителей, увеличить количество ракет на один истребитель, увеличить количество боевых вылетов истребителей. Но в любом случае останутся ограничения по дальности полёта и полезной нагрузке, присущие небольшим самолётам, которым к тому же придётся преодолевать огромные расстояния на Тихоокеанском ТВД.

Размер «истребителей» должен увеличиться, возможно, до размеров современных бомбардировщиков. Например, B-21 Raider, который обладает достаточной дальностью полёта и полезной нагрузкой, чтобы преуспеть в современном воздушном бою

- полагает автор, призывая опередить КНР.

По его мнению, Китай и ряд других стран уже пришли к аналогичному выводу и разрабатывают самолёты, которые воплощают новый подход к истребителям:

Сейчас самое время разрушить стереотипы, установить новые стандарты превосходства в воздухе и вселить страх в сердца ВВС Китая.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AMRAAM
B-2 Spirit
B-21
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно