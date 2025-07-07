«Необходимы истребители размером с бомбардировщик»: в прессе США призывают технологически опередить китайскую боевую авиацию

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B-21 Raider

В современных воздушных боях преимущество получают не самые быстрые и манёвренные самолёты, а более крупные и менее заметные машины, которые используют сетевую информацию для поражения противника дальнобойными ракетами. В связи с этим необходимо увеличивать габариты истребителей, превращая их в воздушные арсеналы.

Данное мнение высказывается на страницах американского издания Defense News:

Перспективные самолёты, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе, будут больше похожи на бомбардировщики, чем на истребители.

Как указывается, в этом направлении двигается Китай, создавший в процессе развития боевой авиации такие модели, как J-36, J-50, и Европа в рамках разработки многонациональной машины GCAP. США, находясь вне этого тренда, могут технологически проиграть:

Создание самолётов размером с бомбардировщик для дальних воздушных боёв могло бы устранить этот недостаток.

Как отмечается, с первых дней появления воздушного боя принцип «кто первым увидит, тот первым и выстрелит» приносил победу. Если раньше для достижения этих целей были важны манёвренность и скорость самолёта, то теперь это не так. Увеличенная дистанция обнаружения и дальнобойность ракет изменили это правило. Сегодня живучесть самолёта зависит от снижения заметности, в то время как скорость и манёвренность по-прежнему важны, но теперь эти качества присущи скорее оружию, чем самолётам.

В воздушных боях всё чаще побеждают более крупные самолёты, которые могут нести большее количество дальнобойных ракет и другую полезную нагрузку, проходя большие расстояния

- полагает автор.

Источник изображения: topwar.ru

J-36

За последние 33 года истребители [вероятно, в рамках учебных боёв] в среднем с вероятностью 0,46 сбивали каждую выпущенную ракету AIM-120. Однако эти «дуэли» происходили в благоприятной радиоэлектронной обстановке. В случае противостояния с ВВС НОАК американские самолёты столкнутся с продвинутыми средствами РЭБ, что ещё больше снизит вероятность поражения цели каждой ракетой и увеличит количество оружия, необходимого для её поражения.

Способность применять большое количество ракет является обязательным условием в современной воздушной войне

- говорится в прессе США.

Как поясняет автор, имеется три традиционных способа решения этой проблемы: увеличить количество истребителей, увеличить количество ракет на один истребитель, увеличить количество боевых вылетов истребителей. Но в любом случае останутся ограничения по дальности полёта и полезной нагрузке, присущие небольшим самолётам, которым к тому же придётся преодолевать огромные расстояния на Тихоокеанском ТВД.

Размер «истребителей» должен увеличиться, возможно, до размеров современных бомбардировщиков. Например, B-21 Raider, который обладает достаточной дальностью полёта и полезной нагрузкой, чтобы преуспеть в современном воздушном бою

- полагает автор, призывая опередить КНР.

По его мнению, Китай и ряд других стран уже пришли к аналогичному выводу и разрабатывают самолёты, которые воплощают новый подход к истребителям:

Сейчас самое время разрушить стереотипы, установить новые стандарты превосходства в воздухе и вселить страх в сердца ВВС Китая.