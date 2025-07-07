Республика Корея и Польша согласовали условия продажи второй партии танков K2

ЦАМТО, 4 июля. Военные ведомства Республики Корея и Польши 2 июля объявили о завершении переговоров о заключении контракта на поставку второй партии основных боевых танков K2 "Блэк Пантер" Вооруженным силам Польши.

Как ожидается, официальная церемония подписания контракта состоится в ближайшее время.

Новый исполнительный контракт будет предусматривать поставку 180 танков, 80 специальных и вспомогательных машин и полный пакет поддержки. Ранее заказы на специальную технику не размещались. Это, а также необходимость согласования компаниями Polska Grupa Zbrojeniowa и Hyundai Rotem спецификации обновленной версии танка и организации его производства в Польше, потребовало дополнительного времени.

Предполагается, что ВС Польши получат 180 танков K2, включая 117 произведенных южнокорейской компанией Hyundai Rotem Co. Еще 63 танка K2PL будут собраны в Польше государственным холдингом Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Как ожидается, первые 30 танков в рамках нового контракта прибудут в Польшу в 2026 году. Основным партнером южнокорейской компании с польской стороны станет входящая в Polska Grupa Zbrojeniowa компания Bumar Labedy.

Хотя стороны не раскрывают стоимость соглашения, по данным СМИ, она оценивается в 6-6,5 млрд. долл. Этот контракт станет самой крупной экспортной продажей вооружений Сеулом на сегодняшний день.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с южнокорейской Hyundai Rotem рамочное соглашение на поставку в общей сложности 1000 танков K2 и адаптированной к требованиям ВС Польши версии K2PL вместе с сопутствующей техникой, пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

Агентство вооружений МНО Польши 26 августа 2022 года заключило с Hyundai Rotem первый исполнительный контракт стоимостью 3,37 млрд. долл. (16 млрд. злотых) на поставку в течение 2022-2025 гг. 180 основных боевых танков K2, включая пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Первая партия из 10 ОБТ K2 была доставлена в Польшу в декабре 2022 года. По данным польских оборонных источников, в 2025 году компания должна поставить в Польшу последние 96 ОБТ K2 "Блэк Пантер" по первому исполнительному контракту.

В июле 2024 года польский государственный оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA и Hyundai Rotem подписали соглашение о совместном производстве танков в Польше в адаптированной версии K2PL. Они должны быть поставлены в период до 2034 года.