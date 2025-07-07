Был воспринят алгоритмами как препятствие: роботизированный боевой катер ВМС США перевернул буксир

Источник изображения: topwar.ru

В водах у побережья Калифорнии боевой безэкипажный надводный аппарат перевернул буксир в ходе прохождения испытаний на американском флоте.

Инцидент произошёл ещё 23 июня, в 15:28 в гавани Нормандских островов, однако известно о нём стало совсем недавно.

Беспилотный аппарат, который буксировали из гавани, перевернул вспомогательное судно

- говорится в заявлении ВМС США.

БЭК относился к типу GARC (Global Autonomous Reconnaissance Crafts), был выпущен компанией Black Sea Technologies и принадлежал 3-й эскадрилье беспилотных надводных кораблей (USVRON 3, Hell Hounds – «Адские гончие»), сформированной в мае 2024 года для испытаний роботизированных платформ.

Источник изображения: topwar.ru

После происшествия командование прекратило испытания, выразив слова благодарности службам, которые оперативно оказали помощь капитану вспомогательного судна, отказавшемуся от медицинской помощи.

По данным издания USNI News, инцидент произошёл из-за ошибки оператора. На флоте пояснили, что БЭК находился на буксировке, когда был переведён в автономный режим из-за случайной команды, включившей его двигатель. Заложенные в безэкипажный катер алгоритмы ИИ восприняли буксир как препятствие, в результате чего БЭК разогнался, обогнул и перевернул судно (видимо, из-за того, что обмотал его тросом).

О дальнейшей судьбе БЭК ничего не говорится, однако после инцидента все участники учений были немедленно эвакуированы в целях безопасности. До этого безэкипажная эскадрилья тренировалась вместе с одной из авианосных ударных групп ВМС США.