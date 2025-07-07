Судьба МиГ-29 под вопросом: Перу закупает истребители Gripen E/F

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Президент Перу Дина Болуарте заявила, что по результатам конкурса принято решение приобрести 24 истребителя JAS39 Gripen E/F. Стоимость сделки, которую планируется оформить в текущем месяце, составит примерно $3,5 млрд.

Эта покупка выводит Перу на новый стратегический уровень в Южной Америке

- говорится в бразильском издании Cavok.

Как указывается, данная модель уже состоит на вооружении Бразилии (закуплено 36 единиц); может её оператором стать и Колумбия, рассматривающая приобретение от 16 до 24 самолётов.

Однако возникает вопрос о будущем текущего истребительного парка ВВС Перу, который представлен 11 Mirage 2000P и 6 МиГ-29. Учитывая, что оба типа самолётов эксплуатируются ВСУ, возможен сценарий передачи этих бортов Украине. Имеются вопросы и у местной прессы, возможно, вызванные собственными интересами.

Сделка заключается после сомнительных встреч

- отмечается в издании Peru21.

Как указывается, в преддверии решения властей о закупке истребителей с руководством производителя – шведского концерна Saab – встречались за кулисами представители Минобороны. При этом местным журналистам неясно, почему выбор пал именно на Gripen E/F:

Gripen E – это новая версия, ещё не испытанная в реальных боевых действиях. Однако из торгов исключаются проверенные модели с боевым опытом, такие как F-16 Block 70 (США) и Dassault Rafale (Франция).