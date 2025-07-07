Израиль доказал, что в современной войне добиться превосходства в воздухе реально, но Иран — не Китай и не Россия (Business Insider, Германия)

BI: российскую и китайскую армии невозможно подавить в воздухе

Превосходство в воздухе остается критически важным элементом современной войны, Израиль доказал это в Иране, пишет BI. Но в случае конфликта Запада с равным противником – Россией или Китаем – это вряд ли получится: их ПВО значительно совершеннее.

Шинейд Бейкер (Sinead Baker)

В ходе последнего конфликта Израиль быстро установил превосходство в воздухе над частью территории Ирана, продемонстрировав, что даже в условиях современных высокотехнологичных войн добиться полного господства в небе вполне реально. Однако эксперты предупреждают: делать ошибочные выводы из этой победы опасно. Иран — это не Россия и не Китай, и Западу, готовясь к потенциальным конфликтам с равными противниками, не следует об этом забывать.

В последние годы западные военные эксперты неоднократно предостерегали, что достижение превосходства в воздухе против таких стран, как Россия и Китай, будет крайне сложной задачей. Эти государства, особенно КНР, обладают современными, интегрированными системами ПВО, включающими наземные перехватчики, мощные военно-воздушные силы, средства радиоэлектронной борьбы, а также надежные космические и воздушные системы разведки, наблюдения и целеуказания.

Превосходство в воздухе на ограниченном театре военных действий — не то же самое, что прорыв сложной системы противодействия доступу и блокирования зон. Победа Израиля в воздушной войне над Ираном доказывает, что превосходство в воздухе "не является невозможным" в современных условиях, пояснил бывший генерал-майор австралийской армии Мик Райан (Mick Ryan), эксперт по военной стратегии. Однако, добавил он, конфликт Запада с Россией или Китаем будет "совершенно иным".

Победа Израиля в воздухе

Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, уничтожив десятки батарей ПВО. Джастин Бронк (Justin Bronk), эксперт по авиации из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), заявил, что это "демонстрирует, чего можно достичь с современными ВВС против, казалось бы, впечатляющих систем обороны". Иран располагал многослойной системой ПВО, включающей отечественные разработки, зарубежные поставки и модернизированные старые системы. И будучи лишь частично интегрирована по сравнению с полностью сетевыми системами, она все равно представляла серьезное препятствие.

Израиль смог нейтрализовать иранскую ПВО благодаря тщательному планированию, детальной разведкеи применению проверенных в боях самолетов, включая малозаметные истребители пятого поколения F-35, предназначенные как раз для прорыва ПВО, а также самолеты четвертого поколения F-15 и F-16, способные выполнять подобного рода задачи. Ключевую роль в успехе Израиля сыграли предыдущие столкновения, значительно ослабившие иранские системы ПВО, а также его опыт в подобных операциях. Поражения и потери авиации в войне Судного дня 1973 года заставили Израиль пересмотреть тактику борьбы с вражеской ПВО, что во многом привело к разработке методов, примененных против Ирана.

Эд Арнольд (Ed Arnold), эксперт по безопасности из RUSI, отметил, что отсутствие потерь авиации у Израиля "было значимым достижением, показавшим, что превосходство в воздухе можно завоевать очень быстро". Однако для этого требуются правильная тактика, вооружение и разведданные, и даже в этом случае успех не гарантирован.

Эндрю Кертис (Andrew Curtis), отставной коммодор ВВС Великобритании с 35-летним стажем, заявил Business Insider, что "за последние 30 лет все привыкли к воздушному превосходству", но в случае высокоинтенсивного конфликта с равным противником "эти дни давно прошли".

Россия и Китай

У Ирана были системы ПВО, но не было современных ВВС. Последние состоят в основном из устаревших западных, советских и китайских самолетов. Наземные зенитно-ракетные комплексы более эффективны, но это лишь часть оборонительной системы. Кертис пояснил, что у Ирана "практически нет авиации ПВО, в то время как у России, и особенно у Китая, ее очень много". Обе страны располагают истребителями поколения "4+", а также пятого.

Китай, в частности, активно разрабатывает несколько моделей истребителей пятого поколения, а также, по некоторым данным, работает над прототипами шестого. На их фоне иранские ВВС выглядят музейными экспонатами. Но Китай обладает к тому же продвинутыми и эффективными системами ПВО. Бронк отметил, что соответствующие российские системы "лучше интегрированы, более современны, многочисленны и многослойны, чем иранские". Он добавил, что если Западу удастся нейтрализовать угрозу зенитных ракет, то он, вероятно, сможет преодолеть российские ВВС, но с Китаем ситуация иная.

КНР обладает сложной интегрированной системой ПВО, включающей наземные и морские комплексы, а также, по словам Бронка, "все более современные и мощные ВВС". Кроме того, у Китая есть "гораздо более многочисленный и совершенный арсенал ракет для ударов по базам", что позволяет ограничивать возможности авиации противника. Также Китай занимает сильные экономические позиции и обладает развитой промышленной базой, выпускающей высокотехнологичное оружие.

Помимо прочего, Пекин активно наращивает количество перехватчиков, не расходуя их, в отличие от США, которые тратят определенное количество в конфликтах на Ближнем Востоке. Не все регионы Китая одинаково защищены, но прорыв его обороны в случае конфликта, особенно в сценарии с Тайванем, будет задачей повышенной сложности.

Конфликт Запада с Китаем может напоминать "более традиционную воздушную войну", чего не было уже давно, отметил Кертис. По его словам, воздушные бои, в которых пилоты сбивают вражеские самолеты, могут снова, что называется, войти в моду. "В конфликте с равным противником, особенно с Китаем, этого будет много, потому что у Китая огромное количество авиации".

Будущие воздушные сражения

Завоевание превосходства в воздухе, как это недавно сделал Израиль, а США — во время войны в Персидском заливе в 1990-х и в конфликтах в Ираке и Афганистане в 2000-х, всегда было ключевым элементом западной военной стратегии, позволяющим проводить успешные наземные операции. России же подавить украинскую ПВО не удалось, и сейчас она значительно сильнее, чем в начале конфликта. Самолеты сбивают, наземные силы увязают в затяжных боях. Дальние удары возможны, но быстрой победы добиться не удается. Это стало серьезным предупреждением в контексте будущих войн.

Генерал Джеймс Хекер (James Hecker), командующий воздушными силами НАТО, еще в прошлом году говорил, что превосходство в воздухе "не дается автоматически". По его словам, "если мы не сможем его добиться, нам придется вести войну, подобную той, что сейчас идет между Россией и Украиной". Другие военные лидеры отмечают, что превосходство в воздухе может достигаться лишь на короткие периоды. Война полна неожиданностей, но все указывает на то, что это реальный сценарий. Кертис заявил, что теперь авиационные стратеги должны сосредоточиться на конкретных приоритетах, таких как защита авиабаз, и искать способы достижения "локального и временного превосходства в воздухе для поддержки краткосрочных операций". "Это требует другого мышления", — сказал он.

Эксперты отмечают, что в будущих войнах ключевым будет контроль над максимально возможной частью воздушного пространства для выполнения задач в нужный момент, при этом с сохранением оборонительных позиций, как это сделал Израиль, отразив иранские баллистические ракеты. Это требует наличия мощных ВВС и систем ПВО. "События на Украине и в Израиле не доказали, что превосходство в воздухе утратило актуальность, — подчеркнул Райан. — Напротив, оно остается критически важным элементом современной войны".