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ТАСС

МИД КНР: Пекин объективен по украинскому кризису

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Мао Нин
Мао Нин.
Источник изображения: topwar.ru

Затягивание конфликта не выгодно ни одной из сторон, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Китай занимает объективную позицию по украинскому кризису, затягивание которого не выгодно ни одной из сторон. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы постоянно активно содействуем прекращению огня, <…> затягивание украинского кризиса не соответствует интересам ни одной из сторон", - подчеркнула она на брифинге, отметив, что Пекин демонстрирует международному сообществу "справедливую и беспристрастную позицию" по вопросу Украины.

Официальный представитель напомнила, что Китай не относится к сторонам, вовлеченным в этот конфликт. "Позиция Китая по украинскому кризису остается неизменной: мы стремимся к примирению", - уточнила она.

"Мы поддерживаем скорейшее политическое урегулирование [украинского] кризиса путем дипломатических усилий", - сказала Мао Нин. Она отметила, что Пекин учитывает мнения каждой из сторон и продолжит "конструктивную работу вместе с международным сообществом" в соответствующем направлении. 

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Страны
Китай
Украина
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