«Бросает вызов гаубице K9»: в южнокорейской прессе обеспокоены потенциалом китайской САУ SH-16A

SH-16A SH-16A

Южная Корея приложила много усилий для разработки самоходок, призванных противостоять артиллерийской мощи КНДР. Итогом этих трудов стала гусеничная САУ K9, производимая концерном Hanwha Aerospace.

Кроме того, она стала международным бестселлером, заняв более 30% доли мирового рынка самоходной артиллерии. Однако предпринимаются значительные шаги, чтобы бросить ей вызов

- говорится в южнокорейском издании Bemil.

Среди конкурентов называются как гусеничная САУ PzH2000 (ФРГ), так и колёсные RCH155 (ФРГ) и Archer (Швеция).

Новая угроза возникла в лице SH-16A, разработанной Китаем, который давно экспортирует самоходную артиллерию

- отмечается в прессе.

SH-16A базируется на шасси бронемашины VN-22 8х8 весом от 24 до 30 тонн, баллистическая защита которой находится на высоком уровне, позволяя выдерживать попадание пули от патрона 14,5 мм x 114. САУ оснащена дистанционно управляемой башней массой 14 т с автоматом заряжания и БК на 30 снарядов. Благодаря этому SH-16A могут обслуживать всего 2-3 чел.

САУ K9 и ТЗМ K10 САУ K9 и ТЗМ K10

155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра имеет максимальную дальность стрельбы 56 км. Первый выстрел осуществляется в течение 30 секунд после ввода параметров цели, а непрерывная стрельба может вестись со скоростью 6 выстрелов в минуту. Для воспламенения порохового заряда при отстреле используется лазерная система зажигания.

Подводя итог, можно сказать, что SH-16A легче нашей K9A1, но обладает превосходной манёвренностью и высокой скоростью автоматической перезарядки, что делает её очень выгодной в плане смены позиции

- полагает автор, оценивая потенциал изделия.

Кроме того, по его словам, цена за единицу составляет примерно $4,2–5 млн, что существенно дешевле, чем у её немецкого конкурента RCH155.

Поэтому ожидается, что с ней нашей K9 придётся жёстко конкурировать на экспортных рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

- выражает обеспокоенность автор.