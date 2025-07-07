«Бросает вызов гаубице K9»: в южнокорейской прессе обеспокоены потенциалом китайской САУ SH-16A

Южная Корея приложила много усилий для разработки самоходок, призванных противостоять артиллерийской мощи КНДР. Итогом этих трудов стала гусеничная САУ K9, производимая концерном Hanwha Aerospace.
- говорится в южнокорейском издании Bemil.
Среди конкурентов называются как гусеничная САУ PzH2000 (ФРГ), так и колёсные RCH155 (ФРГ) и Archer (Швеция).
- отмечается в прессе.
SH-16A базируется на шасси бронемашины VN-22 8х8 весом от 24 до 30 тонн, баллистическая защита которой находится на высоком уровне, позволяя выдерживать попадание пули от патрона 14,5 мм x 114. САУ оснащена дистанционно управляемой башней массой 14 т с автоматом заряжания и БК на 30 снарядов. Благодаря этому SH-16A могут обслуживать всего 2-3 чел.
155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра имеет максимальную дальность стрельбы 56 км. Первый выстрел осуществляется в течение 30 секунд после ввода параметров цели, а непрерывная стрельба может вестись со скоростью 6 выстрелов в минуту. Для воспламенения порохового заряда при отстреле используется лазерная система зажигания.
- полагает автор, оценивая потенциал изделия.
Кроме того, по его словам, цена за единицу составляет примерно $4,2–5 млн, что существенно дешевле, чем у её немецкого конкурента RCH155.
- выражает обеспокоенность автор.