США в четыре раза увеличили планы закупок ЗУР PAC-3 MSE для систем ПВО Patriot

ЦАМТО, 4 июля. Армия США в четыре раза увеличивает планы закупки ЗУР Patriot PAC-3 MSE на фоне продвижения программы "Золотой купол" и истощения американских запасов, из-за чего Пентагон частично приостановил военные поставки Киеву.

Как передает агентство "РИА Новости", это следует из анализа документов проекта бюджета Пентагона на 2026 год.

"Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3376 до 13773 ед. 16 апреля 2025 года", – говорится в документе, срок выполнения этого плана не указан.

Такое резкое расширение планов, вероятно, связано с приоритетом развития противоракетной обороны в рамках инициативы "Золотой купол" и необходимостью быстро пополнить арсенал. При этом, как сообщала во вторник газета Politico, США приостановили часть поставок вооружений на Украину из-за сокращения собственных запасов. Позднее в Белом доме подтвердили, что это решение принято "в интересах национальной безопасности США".

По данным Пентагона, армия США запросила на эти ракеты в 2026 году более 1,31 млрд. долл., включая 945,9 млн. долл. обычного финансирования и 366 млн. долл. обязательных выплат на закупку еще 96 ракет.

Из этих 945,9 млн. долл. 549,6 млн. долл. пойдут на закупку 130 ракет по базовой программе, а еще 396,3 млн. долл. выделены на 103 ракеты через фонд Overseas Operations Cost для помощи Украине (Operation Atlantic Resolve).

PAC-3 MSE – это модернизированные ракеты-перехватчики, предназначенные для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов противника прямым попаданием. Согласно бюджету, средняя стоимость одной такой ракеты составляет около 3,871 млн. долл.

Как напоминает "РИА Новости", Дональд Трамп официально представил концепцию "Золотого купола" 20 мая, назвав ее "непроницаемым щитом" для США. В рамках этой программы в ближайшие дни планируется утвердить законопроект, предусматривающий выделение дополнительно 25 млрд. долл. на развитие интегрированной системы ПВО/ПРО.