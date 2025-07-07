Войти
ЦАМТО

ВМС Индии передан второй фрегат класса "Нилгири"

643
0
0
Источник изображения: Фото: pib.gov.in

ЦАМТО, 4 июля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 1 июля на верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи церемонии передачи ВМС Индии нового фрегата класса "Проект-17A" (P-17A), "Удайугири".

"Удайугири" (заводской номер Y-12652) является вторым из семи кораблей класса "Нилгири", которые должны быть приняты на вооружение ВМС Индии. Оставшиеся пять фрегатов класса "Проект-17A" находятся на разных стадиях строительства на предприятиях MDL и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) и будут переданы заказчику до конца 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало контракты на поставку ВМС страны семи фрегатов "Проект-17A" в феврале 2015 года. Общая стоимость заказа оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Фрегаты должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Калькутте. MDL выступает в качестве головной верфи и построит четыре корабля, GRSE – три.

Резка стали для строительства головного фрегата класса "Проект-17A", "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Он был передан ВМС Индии 20 декабря 2024 года и вошел в боевой состав флота в январе 2025 года.

Закладка киля "Удайугири" состоялась 7 мая 2019 года, спуск на воду прошел 17 мая 2022 года.

Фрегат класса "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и отличается от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Длина корабля составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегат оборудован ГЭУ типа CODOG с двумя газотурбинными двигателями LM2500 и парой дизельных MAN 12V28/33D STC, может развивать скорость 28 узлов, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 16 узлов.

В состав вооружения корабля входят 76-мм АУ, ЗРК "Барак-8" (32 ЗУР), 8 сверхзвуковых ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
LM2500
PJ-10 Brahmos
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Компании
GRSE
MAN
Mazagon Dock
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно