ВМС Индии передан второй фрегат класса "Нилгири"

ЦАМТО, 4 июля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 1 июля на верфи Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи церемонии передачи ВМС Индии нового фрегата класса "Проект-17A" (P-17A), "Удайугири".

"Удайугири" (заводской номер Y-12652) является вторым из семи кораблей класса "Нилгири", которые должны быть приняты на вооружение ВМС Индии. Оставшиеся пять фрегатов класса "Проект-17A" находятся на разных стадиях строительства на предприятиях MDL и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) и будут переданы заказчику до конца 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало контракты на поставку ВМС страны семи фрегатов "Проект-17A" в феврале 2015 года. Общая стоимость заказа оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Фрегаты должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Калькутте. MDL выступает в качестве головной верфи и построит четыре корабля, GRSE – три.

Резка стали для строительства головного фрегата класса "Проект-17A", "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Он был передан ВМС Индии 20 декабря 2024 года и вошел в боевой состав флота в январе 2025 года.

Закладка киля "Удайугири" состоялась 7 мая 2019 года, спуск на воду прошел 17 мая 2022 года.

Фрегат класса "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и отличается от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Длина корабля составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегат оборудован ГЭУ типа CODOG с двумя газотурбинными двигателями LM2500 и парой дизельных MAN 12V28/33D STC, может развивать скорость 28 узлов, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 16 узлов.

В состав вооружения корабля входят 76-мм АУ, ЗРК "Барак-8" (32 ЗУР), 8 сверхзвуковых ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.