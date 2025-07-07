«Полёт Валькирий»: в США впервые имитировали воздушный бой дронов XQ-58A Valkyrie, управляемых с бортов F-15 и F-16

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В США провели успешные испытания беспилотных авиационных платформ XQ-58A Valkyrie. Это малозаметные БПЛА с внушительной расчётной дальностью полёта - около 5,5 тыс. км. «Валькирия» способна нести на борту различные средства огневого поражения, включая бомбы JDAM, GBU-39.

До последнего времени сообщалось, что в США произведён только один XQ-58A Valkyrie – экспериментальная версия, которую доводят до ума с 2019 года. Однако из сообщений американской прессы становится понятно, что таких беспилотников уже как минимум два. И обе «Валькирии» были использованы для ведения уникального воздушного боя. Точнее - его имитации.

Уникальность этого боя в том, что БПЛА XQ-58A Valkyrie выступали в качестве «прокси» для лётчиков, пилотирующих самолёты F-15E и F-16C. Это первая подобного рода практика.

Исследовательская лаборатория ВВС США:

Во время учений пилоты F-16C Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle управляли двумя автономными совместимыми платформами XQ-58A Valkyrie в имитируемом сценарии воздушного боя.

Воздушный бой с использованием опосредованных единиц авиатехники прокомментировал генерал Кен Вильсбах. По его словам, это испытание отвечает меняющимся требованиям современной войны, а также потребностям, озвученным военнослужащими.

Генерал:

Мы стремимся развивать эффективность выполнения человеко-машинных команд.

Если имел место опосредованный воздушный бой между F-15 и F-16, то это означает, что беспилотные платформы «Валькирия» способны нести на своём борту и средства огневого поражения класса «воздух-воздух». При этом пока каких-либо деталей проведённых испытаний, названных успешными, нет.

В любом случае, такие испытания, как этот «полёт Валькирий», демонстрируют тот факт, что БПЛА будут всё активнее использоваться в боевых действиях, в том числе и выполняя команды лётчика из кабины самолёта, координирующего действия одного или группы беспилотников. Пилотируемому самолёту это позволит не входить в сферу поражения средствами ПВО противника.