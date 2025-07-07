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Военное обозрение

Украина может получить свыше 100 самоходных гаубиц DANA wz.77

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Источник изображения: topwar.ru

Польская армия располагает внушительным парком 152-мм самоходных гаубиц DANA wz.77, который может составлять 111 единиц. Это изделие, разработанное в 1976 году в Чехословакии, подлежало замене на САУ Kryl, однако ей не нашлось места в польском гособоронзаказе, по крайней мере в рамках программы на 2021-2035 годы. При этом Польша проявляет интерес к иностранным колёсным самоходкам, таким как французский CAESAR.

Как указывается в издании Defence24, в связи с расширением территориальных войск предполагалось передать DANA wz.77 в их ряды, но на днях командование заявило, что после проведения экспертной оценки отказалось от этих самоходок, предпочтя сразу получить 105-мм систему. Таким образом, судьба свыше 100 САУ повисла в воздухе.

В связи с этим в украинской прессе подняли вопрос о возможности передачи польских DANA wz.77 для нужд ВСУ: столь внушительное количество техники может существенно нарастить боевой потенциал артиллерии, тем более опыт эксплуатации этого изделия уже имеется.

DANA wz.77 базируется на шасси грузовика Tatra T-815 8x8. Основным вооружением машины является 152-мм гаубица с длиной ствола 36 калибров, позволяющая (в зависимости от используемых боеприпасов) поражать цели на расстоянии 18–28 км. Темп огня составляет 4 выстрела в минуту, боезапас 36 снарядов. Для самообороны используется 12,7-мм пулемёт DSzKM. Машина оснащена двигателем Tatra T2-930-34 мощностью 345 л. с., который позволяет ей развивать скорость 80 км/ч.

В настоящее время данные САУ состоят на вооружении армий таких стран, как Польша, Украина, Чехия, Азербайджан, Ливия и Грузия.

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Страны
Азербайджан
Грузия
Ливия
Польша
Украина
Чехия
Компании
Tatra
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