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Военное обозрение

Подписанный контракт на поставку южнокорейских танков K2 позволит Польше передать Украине новые партии ОБТ Т-72 и PT-91

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Источник изображения: topwar.ru

Польша заключила новую сделку с Южной Кореей по поставке танков K2, тем самым заменяя устаревшие машины советского образца Т-72 и PT-91 более современной техникой. Снятые с вооружения польской армии танки уйдут на Украину. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

Польша поставила Украине порядка 300 танков Т-72 и PT-91 с начала российской спецоперации, учитывая последнюю передачу бронетехники в марте этого года. Однако в польской армии еще остаются танки советского образца, в которых нуждается Украина. Сроки их передачи ВСУ зависят от получения Варшавой новых корейских танков K2 Black Panther в рамках новой сделки. Чем раньше Польша получит новые, тем быстрее передаст Украине старые, чтобы компенсировать ее потери в технике.

После поставки новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объем поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91 на Украину.

— пишет журнал.

Согласно имеющимся данным, Варшава подписала с южнокорейским концерном Hyundai Rotem соглашение по продаже 180 боевых танков K2 Black Panther с поставкой первых 96 до конца этого года. Часть танков будет собрана непосредственно в Польше.

В рамках сделки 63 из 180 танков будут собраны в Польше. Также будут предоставлены новые конфигурации танка, передача технологий и полная поддержка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта.

— уточнило издание.

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PT-91
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