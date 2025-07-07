Подписанный контракт на поставку южнокорейских танков K2 позволит Польше передать Украине новые партии ОБТ Т-72 и PT-91

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Польша заключила новую сделку с Южной Кореей по поставке танков K2, тем самым заменяя устаревшие машины советского образца Т-72 и PT-91 более современной техникой. Снятые с вооружения польской армии танки уйдут на Украину. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
Польша поставила Украине порядка 300 танков Т-72 и PT-91 с начала российской спецоперации, учитывая последнюю передачу бронетехники в марте этого года. Однако в польской армии еще остаются танки советского образца, в которых нуждается Украина. Сроки их передачи ВСУ зависят от получения Варшавой новых корейских танков K2 Black Panther в рамках новой сделки. Чем раньше Польша получит новые, тем быстрее передаст Украине старые, чтобы компенсировать ее потери в технике.
— пишет журнал.
Согласно имеющимся данным, Варшава подписала с южнокорейским концерном Hyundai Rotem соглашение по продаже 180 боевых танков K2 Black Panther с поставкой первых 96 до конца этого года. Часть танков будет собрана непосредственно в Польше.
— уточнило издание.