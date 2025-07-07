Боли в спине и шее: голландские лётчики жалуются на F-35A

Источник изображения: topwar.ru

На Западе слепо следуют американской доктрине, утверждающей, что F-35 является самым современным истребителем в мире. Если оставить в стороне вопросы, связанные с реальными возможностями этой машины, то следует учесть, что для многих пилотов полёты на ней являются сущей пыткой.

Одним из пользователей F-35A недавно стали Нидерланды, распрощавшись с F-16 и передав их ВСУ. Как указывается в немецком издании Flug Revue, голландские пилоты уже вдоволь налетались на новой машине. Находящийся в ведении ВВС страны институт Centrum voor Mens en Luchtvaart (Центр помощи персоналу и авиации) провёл исследование, в ходе которого опросил 61 лётчика на предмет удобства кабины.

Результат: почти все они сталкивались или сталкиваются с болью в спине либо шее в своей повседневной работе на F-35A

- говорится в издании.

По словам авторов, опрошенным военным было в среднем 36 лет, и они имели в среднем 1900 часов лётного стажа (минимум 1000, максимум 2800). В то время как в предыдущих опросах пилотов F-16 только 8% жаловались на боли в спине, связанные с полётами, в настоящее время от них страдают 46% экипажей. При этом 51% респондентов жалуются на боль в шее (при эксплуатации F-16 – 38%). 83% опрошенных лётчиков заявили, что боль при пребывании в кабине была настолько сильной, что это отрицательно сказывалось на пилотировании.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно выводам исследования, причиной этого являются «высокие перегрузки в неоптимальных сидячих положениях», а также «ношение тяжелого снаряжения на шее и голове». Как утверждается, угол наклона сиденья в F-35A выполнен значительно более вертикальным, чем, например, в F-16. К этому добавляется специальное оборудование, прикреплённое к шлему, которое в сочетании с определенными манёврами в полёте вызывает у пилотов упомянутый дискомфорт.

Авторы исследования призывают не класть результаты их работы под стол:

Необходимо принятие целенаправленных мер для предотвращения структурных повреждений.

Какие конкретно меры это могут быть, пока остаётся неясным. Как указывается в немецком издании, по статистике, в Нидерландах проживают самые высокие люди в мире, что может усугубить соответствующие проблемы с эргономикой истребителя. Однако и в ВВС США в 2015 году заявляли, что пилоты F-35 подвергаются повышенному риску повреждения шеи из-за тяжелого шлема и характеристик сиденья.