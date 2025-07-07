В зоне СВО начали применять ручной пулемет с ленточным питанием

Обучение на одном из полигонов в зоне СВО.

Минобороны: в зоне СВО тестируют ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Серийный 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 успешно проходит проверку в зоне спецоперации, одними из первых его начали применять десантники, сообщили в Минобороны России.

"В соединения Воздушно-десантных войск поступили на вооружение серийные 5,45-миллиметровые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения новороссийских и ставропольских десантников на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.

Уточняется, что РПЛ-20 - это современный легкий ручной пулемет, который изготовлен концерном "Калашников" и по своим характеристикам превосходит предыдущий образец - РПКС-74. Пулемет доработан на основании рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ, полученных в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения СВО.

"Он предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Подача патронов осуществляется из ленты, размещенной в коробке, которая присоединяется к пулемету", - пояснили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что РПЛ-20 изготовлен в расцветке "мультикам", которая впервые используется в производстве стрелкового оружия. Данная расцветка вызвана необходимостью максимальной маскировки военнослужащих и их оружия в различных условиях ведения боевых действий.

"Особенностями РПЛ-20 являются использование неразъемной ленты, возможность заряжать оружие протягиванием ленты без открывания крышки ствольной коробки - фактически на смену ленты уходят считанные секунды; а также складной, регулируемый по длине телескопический приклад, который оснащен подъемной щекой и плечевым упором", - сообщили в МО РФ.

Отмечается, что ручной пулемет способен создавать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 или 200 патронов. Его отличают высокая кучность и точность: пулеметчик при стрельбе из положений с колена и лежа с расстояния 120 метров способен длинной очередью легко поразить ростовую мишень всеми ее выстрелами.

"По оценке новороссийских и ставропольских десантников, РПЛ-20 - это значительное усиление огня штурмовой группы: благодаря своим скорострельности и уникальным боевым качествам он способен подавить любое сопротивление во вражеском опорном пункте, в городской застройке и подтверждает все заявленные эксплуатационные характеристики от производителя", - заключили в МО РФ.