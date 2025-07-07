Замкомандира Мысляев: средства РЭБ обеспечивают 70% защиты от дронов

Заместитель командира батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" также отметил быстрый темп совершенствования средств радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) закрывают 70% потребности в защите от БПЛА, для остального военные используют стрелковое оружие и сеткометы. Об этом сказал заместитель командира батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Вадим Мысляев в видео, предоставленном Минобороны России.

"На сегодняшний день РЭБ закрывает 65-70% потребности фронта [в защите от БПЛА]. Для всего остального у нас есть стрелковое оружие, сеткометы", - сказал он.

Мысляев отметил быстрый темп совершенствования средств РЭБ. Во-первых, по его словам, это мобильность оборудования. Во-вторых, гонка в использовании новых частот. "Оборудование работает в рамках одной частоты. Противник совершенствуется, выставляет чуть другую частоту, немножко сбивается по каналу. Мы подавляем один канал, противник переключается на следующий и так далее. Операторы это понимают и переключаются, пока они его не подавят", - объяснил он.

В Министерстве обороны рассказали, что специалисты подразделения РЭБ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обеспечивают прикрытие колонных путей и дорог в зоне проведения специальной военной операции. В ходе боевой работы военнослужащие разворачивают мобильные точки с установками радиопомех и подавления разведывательных и ударных БПЛА. Мобильная группа такого пункта включает в себя двух специалистов РЭБ и двух стрелков с ружьями и автоматическим оружием. Патрули двойками движутся вдоль дорог и в случае визуального обнаружения вражеского дрона незамедлительно приступают к огневому подавлению.

Военнослужащие не ограничиваются одной конкретной установкой и используют сразу несколько. "Они отличаются характеристиками у радиоволны. Антенны разные стоят на разную дальность, разную мощность, разное воздействие. Допустим, на FPV-дроны срабатывает на управление, на цифровых дронах типа Mavic - и на видеопередачу, и на управление", - объяснил оператор подавления БПЛА Федор Старостин.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что посты РЭБ прикрывают важнейшие для группировки маршруты движения войск и обеспечивают дополнительную безопасность в пути.