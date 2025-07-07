Дальнобойную платформу "Странник" со спутниковым управлением применят в зоне СВО

"Странник" управляется со спутника и предназначен для минирования, доставки грузов и эвакуации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первую в России дальнобойную роботизированную платформу "Странник" со спутниковым управлением начнут применять в июле в зоне СВО. Гусеничный дрон предназначен для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, сообщил ТАСС официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

"В июле в зоне СВО начнет применяться дальнобойная роботизированная платформа "Странник" для минирования, доставки грузов и эвакуации. Дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км - в зависимости от емкости батарейки. Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас - не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. "Странник" управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты", - заявили в организации.

Смирнов подчеркнул, что все существующие платформы для доставки грузов на передовую и эвакуации раненых способны проехать с ретранслятором в условиях работающих средств радиоэлектронной борьбы максимум 1,5 км. "На полигоне в прямой видимости дальность их применения значительно больше. Для управления нужен пульт, очки от FPV-дрона, либо ноутбук и НСУ. Соответственно, оператор должен находиться в радиусе 5 км, подвергая свою жизнь опасности. Нужно доставить дрон, растянуть антенну, начать управлять, а если что-то пойдет не так, перезагрузить систему. Однако война такова, что, если противник увидит, как ты растягиваешь шестиметровую антенну или раскладываешь ноутбук, тебя попросту убьют", - отметил специалист.

Платформа "Странник" отличается компактностью и помещается в багажник автомобиля. "Дрон весит 56 кг, он маленький, в него сложнее попасть дроном-камикадзе. Его не надо перезапускать, если потерялась связь. "Странник" передает всю обстановку, слышит все вокруг, у аппарата есть телеметрия, оператор может разговаривать с окружающими дрон людьми. Таким образом, не нужны БПЛА, летающие сверху, платформа абсолютно автономна. Это будущее подобных роботизированных систем", - рассказал Смирнов.

Заявленная скорость перемещения платформы - 20 км/ч. "Из других очевидных преимуществ дрона - полностью отечественное ПО. Есть понятие пинг - время, за которое отправленный в сеть запрос достигает адресата и возвращается. Оно составляет от одной секунды до восьми и дольше. Чтобы избежать этого, мы разработали отечественное ПО, которое используется без VPN и других сторонних сервисов", - добавил официальный представитель Komandante Robotics.