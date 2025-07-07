Войти
ТАСС

Дальнобойную платформу "Странник" со спутниковым управлением применят в зоне СВО

680
0
+1
Оператор дрона
Оператор дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

"Странник" управляется со спутника и предназначен для минирования, доставки грузов и эвакуации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первую в России дальнобойную роботизированную платформу "Странник" со спутниковым управлением начнут применять в июле в зоне СВО. Гусеничный дрон предназначен для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, сообщил ТАСС официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

"В июле в зоне СВО начнет применяться дальнобойная роботизированная платформа "Странник" для минирования, доставки грузов и эвакуации. Дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км - в зависимости от емкости батарейки. Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас - не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. "Странник" управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты", - заявили в организации.

Смирнов подчеркнул, что все существующие платформы для доставки грузов на передовую и эвакуации раненых способны проехать с ретранслятором в условиях работающих средств радиоэлектронной борьбы максимум 1,5 км. "На полигоне в прямой видимости дальность их применения значительно больше. Для управления нужен пульт, очки от FPV-дрона, либо ноутбук и НСУ. Соответственно, оператор должен находиться в радиусе 5 км, подвергая свою жизнь опасности. Нужно доставить дрон, растянуть антенну, начать управлять, а если что-то пойдет не так, перезагрузить систему. Однако война такова, что, если противник увидит, как ты растягиваешь шестиметровую антенну или раскладываешь ноутбук, тебя попросту убьют", - отметил специалист.

Платформа "Странник" отличается компактностью и помещается в багажник автомобиля. "Дрон весит 56 кг, он маленький, в него сложнее попасть дроном-камикадзе. Его не надо перезапускать, если потерялась связь. "Странник" передает всю обстановку, слышит все вокруг, у аппарата есть телеметрия, оператор может разговаривать с окружающими дрон людьми. Таким образом, не нужны БПЛА, летающие сверху, платформа абсолютно автономна. Это будущее подобных роботизированных систем", - рассказал Смирнов.

Заявленная скорость перемещения платформы - 20 км/ч. "Из других очевидных преимуществ дрона - полностью отечественное ПО. Есть понятие пинг - время, за которое отправленный в сеть запрос достигает адресата и возвращается. Оно составляет от одной секунды до восьми и дольше. Чтобы избежать этого, мы разработали отечественное ПО, которое используется без VPN и других сторонних сервисов", - добавил официальный представитель Komandante Robotics. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно