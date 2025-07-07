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В США объяснили отказ от поставок самолетов A-10 Киеву

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Фото: Ognen Teofilovski / Reuters
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters.

TNI: США не поставят Киеву штурмовики A-10 из-за российской ПВО

Военно-воздушные силы (ВВС) США списывают устаревающие штурмовики A-10 Thunderbolt II вместо отправки их Киеву из-за возможностей российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Отказ от поставок этих самолетов Украине объяснили в публикации The National Interest (TNI).

ВВС США с 2023 года поэтапно выводят A-10 из эксплуатации. Последний самолет планировали отправить на хранение в 2028 году, однако в бюджетном запросе ВВС на 2026 финансовый год указаны новые сроки. Военные хотят получить еще 18 месяцев на процесс списания.

Отмечается, что поступали предложения об отправке A-10 на Украину вместо списания. «Ими легче управлять, чем F-16 Fighting Falcon, и ими легче управлять с неподготовленных взлетно-посадочных полос. Однако, учитывая сложную систему ПВО России, участие самолетов в этом конфликте, вероятно, привело бы к значительным рискам для их живучести», — говорится в публикации.

В марте 2024 года обозреватель TNI заявил, что самолеты A-10 несовместимы с современными конфликтами с развитыми противниками. Thunderbolt II, который приняли на вооружение в 1976 году, предназначен для поражения танков, бронемашин и других наземных целей.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
F-16
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