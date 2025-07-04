«Составит конкуренцию Boeing и Airbus»: представлены изображения интерьера перспективного пассажирского самолёта Horizon

Источник изображения: topwar.ru
Американская компания Natilus, проектирующая самолёты со смешанным крылом, представила первые изображения интерьера перспективного пассажирского самолёта Horizon.
- говорится в издании Cavok.
Источник изображения: topwar.ru
Как утверждает разработчик, Horizon сможет перевозить до 200 пассажиров, сократив по сравнению с традиционными самолётами расход топлива на 25%, эксплуатационные расходы вдвое, а выбросы CO2 на 40%.
С размахом крыла, аналогичным Boeing 737 или Airbus A321, Horizon предлагает на 40% больше места, что позволяет установить более широкие сиденья и большие подлокотники, что обеспечит повышенный комфорт для пассажиров.
Источник изображения: topwar.ru
Представленная конструкция салона включает 9 рядов в эконом-классе с шагом 78,74 см, 5 рядов в первом классе с шагом 96,52 см и центральную зону, в которой могут разместиться 4 семейных сиденья в клубном стиле или 4 ряда сидений, с шагом 86,36 см.
Источник изображения: topwar.ru
Примечательно, что только первые 5 рядов первого класса будут иметь окна, в то время как остальная часть салона будет оснащена интеллектуальной системой освещения, интегрированной с развлекательными экранами и способной имитировать внешнюю среду, чтобы уменьшить ощущение замкнутости.
Источник изображения: topwar.ru
Ожидается, что Horizon будет иметь дальность полета до 6482 км и грузоподъемность 25 тонн, что сделает его особенно подходящим для внутренних маршрутов и международных рейсов средней протяженности.
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в издании.
Как поясняет разработчик, самолёт Horizon будет готов к эксплуатации в начале 2030-х годов.