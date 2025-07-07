Взгляд «Горгоны»: новый российский дрон в два раза быстрее украинской «Бабы-Яги»

Машина уже прошла боевое крещение в зоне проведения СВО

В Москве показали новый тяжелый тактический дрон, который в два раза быстрее своего основного украинского соперника — БПЛА типа «Баба-Яга». Российский аппарат получил название «Горгона». Машина прошла боевое крещение на передовой — на ее счету большое количество уничтоженных целей. Новый дрон входит в линейку беспилотников, получивших названия героев античных мифов. Все эти «сказочные» аппараты 3 июля презентовали в одном из столичных конструкторских бюро.

Смертоносная «Горгона»

В большом помещении двое молодых людей открывают деревянный ящик, в котором находится дрон. Они накручивают на него пропеллеры и отходят в сторону. Через пару секунд раздается гул — из ящика поднимается большой 15-дюймовый дрон-гексакоптер «Горгона». Машина делает небольшой круг по помещению и замирает в воздухе.

Так начался показ тактических БПЛА разработанных компанией «АвиаТехноЛаб» и протестированных при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта».

Зависшую машину удобно рассматривать. Шестилучевая рама из легкого пластика чем-то напоминает растрепанные волосы. Из-за этого беспилотник действительно похож на губительницу мореходов горгону Медузу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Мощные моторы приводят в действия пропеллеры, которые гоняют воздух из угла в угол просторного помещения. Снизу — специальный держатель для полезной нагрузки.

Спрашиваю у разработчиков, много ли может поднять такой аппарат.

— До 10 кг, — объясняет сотрудник компании Святослав. — Это позволяет нести мину ТМ-62 и мощные инженерные заряды. С помощью дрона можно уничтожать блиндажи и даже «разбирать» здания: 10 кг — это солидно. С нашим гексакоптером бойцы даже здание с личным составом противника сносили. Конечно, подойдет аппарат и для дистанционного минирования. Для этого его во многом и создавали.

Но машина оказалась крайне универсальна. В частности, «Горгона» очень полезна при снабжении передовых частей, к которым бойцы-подносчики могут подойти, только серьезно рискуя жизнью.

— Возить можно всё: боекомплект, воду, еду и другие необходимые нашей пехоте грузы, — говорит Святослав.

Дальность полета дрона с возможностью возврата — 10 км. Причем радиус применения серьезно возрастет, если снизить полезную нагрузку аппарата, говорят разработчики машины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Машина по многим характеристикам превосходит украинский дрон «Баба-Яга», который досаждает нашим бойцам в зоне СВО.

— В пикировании максимальная скорость достигает 90 км/ч, — объясняет Святослав. — Украинский беспилотник в два раза медленнее. Получается, что нашу машину поразить из того же стрелкового оружия намного труднее.

А еще «Горгона» тише. На украинских дронах, как правило, установлены бензиновые моторы. Поэтому они извещают о своем приближении издалека, дают возможность укрыться или подготовиться к встрече нежданной гостьи. «Горгону» же из-за электромоторов противник сможет услышать только с близкого расстояния, когда она будет практически над целью.

На подходе у наших разработчиков есть и более крупные модели — сестренки «Горгоны». Версия 18-дюймового дрона уже готова, а сейчас разрабатывается 22-дюймовый аппарат, который сможет брать на борт до 50 кг полезной нагрузки. Им тоже будет чем неприятно удивить противника.

«Икар» и другие

В соседнем помещении представлены другие изделия конструкторов. Они тоже получили названия из древнегреческой мифологии: «Икар», «Персей» и «Гелиос».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

«Икар» — флагман в линейке «античных» дронов. Это десятидюймовая машина, на которую можно установить сменяемые (без пайки) видеопередатчики, радиоприемники, ленточный сброс, удобные крепления под боевую часть, поворотные камеры с переключением с сумеречной камеры на тепловизор.

Уже сейчас нескольких десятков тысяч этих машин переданы российским военнослужащим в зону СВО. Как уточнили в компании, производство «Икаров» планируется нарастить до сотен тысяч штук в год.

Рядом стоит небольшой дрон со съемной антенной — это воздушный ретранслятор «Персей». Он обеспечивает непрерывную передачу видеосигнала в радиусе до 30 км, работу в условиях сложного рельефа и за пределами радиогоризонта. Аппарат весит всего 240 г.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Конструкторским бюро разработана и своя наземная станция управления «Гелиос», которая передает с усилением сигнал управления и принимает видео сигнал с помощью патч-антенны.

Система делится на две части: кейс, куда вмонтирована система управления для оператор FPV-дрона, и блок управления, расположенный на мачте, где закреплены принимающие и передающие антенны. Она позволяет выполнять задачи на расстоянии более 60 км.

На счету показанных машин большое количество уничтоженных целей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Дроны хорошо показали себя в боевых условиях, — рассказал «Известиям» сотрудник компании Святослав. — Работают безотказно и результативно. В частности, с их помощью был уничтожен танк «Абрамс» американского производства. Его подбили подвешенным на аппарат кумулятивным зарядом от гранатомета РПГ— конечно, чтобы его добить, потребовалось несколько боеприпасов. Также на счету беспилотных аппаратов несколько «Брэдли», автомобили «Казак» и живая сила. Ретрансляторы, блиндажи, здания ребята, работающие на передовой, даже не считали.

Зоркий «Воробей»

В России сейчас разворачивается производство большого количества дронов. Ранее «Известия» писали о беспилотнике с функцией «летающий бинокль». Он позволяет подолгу наблюдать за теми или иным участком фронта и самостоятельно распознавать боевую технику. Новый аппарат получил название «Воробей».

Машина максимально компакта и удобна для переноски в боевых условиях — она получила корпус со складывающимися лучами и винтами. Производится в двух модификация — дневной и ночной (с тепловизором).

Богдан Степовой