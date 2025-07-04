«Достигнем полного самообеспечения по снарядам»: Польша расширяет производство боеприпасов

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Минобороны Польши подписало с PGZ (примерный аналог «Ростеха») соглашения о совместном финансировании производства артиллерийских снарядов на 2,4 млрд злотых (€565,9 млн), которые предполагают расширение мощностей по выпуску боеприпасов к концу 2027 года.

В конечном итоге эти средства будут выделены 4 компаниям, входящим в состав PGZ, - Dezamet, Mesko, Nitro-Chem и Gamrat. Они займутся расширением или строительством новой инфраструктуры и технологических линий, что позволит значительно увеличить годовой объём производства снарядов, который в настоящее время составляет около 20 тыс. единиц в год.

В конечном счёте мы сможем выпускать 150–180 тыс. крупнокалиберных боеприпасов. Мы стремимся к полной полонизации и независимости их производства

- заявили в польском правительстве, указав, что речь идёт о калибрах в 155 и 120 мм.

В июне премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство стремится к тому, чтобы Польша в течение трёх лет «достигла полного самообеспечения в поставках основных видов боеприпасов».

В настоящее время PGZ управляет пятью предприятиями по их производству: Mesko S.A. в Скаржиско-Каменне, Dezamet S.A. в Нова-Дембе, Belma S.A. и Nitro-Chem S.A. в Быдгоще, а также ZPS Gamrat sp. z o.o. в Ясло.