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Время электроники

В России запущено серийное производство станков для SMD-монтажа печатных плат

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Инновационный центр Сколково
Инновационный центр Сколково.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Компания «Эксперт Групп» объявила о запуске серийного производства автоматического установщика SMD-компонентов PiPlacer8, сообщает пресс-служба фонда "Сколково".

PiPlacer8 — первый в России отечественный автоматический установщик SMD- компонентов для сборки средних серий электронной продукции. Его особенностью стало инновационное программное обеспечение PiPlacer8, позволяющее не только настраивать проект сборки печатной платы через интуитивный интерфейс с поддержкой дополненной реальности, но и интегрироваться с зарубежными и отечественными MES/ERP-системами с автоматической генерацией цифрового паспорта на каждую собранную плату.

PiPlacer8 является более современным аналогом таких моделей импортного SMT-оборудования, как Fritsch 620 (Германия), Hanwha SM481 (Ю. Корея), EUROPLACER IINEO II (Франция).

Автоматический установщик SMD-компонентов PiPlacer8 предназначен для высокоскоростной серийной сборки печатных плат. Оборудование обеспечивает точность позиционирования до ±35 мкм при производительности до 15 000 компонентов в час, поддерживая работу с широким диапазоном типоразмеров — от миниатюрных 0201 до крупногабаритных компонентов 40×40 мм. Программно-аппаратная платформа поддерживает SMEMA интерфейс. Конструкция установщика включает 8 независимых насадок и 80 слотов под 8-миллиметровые питатели, а максимальный размер обрабатываемой печатной платы достигает 430×430 мм, что позволяет охватить большинство задач современного производства.

Оборудование под маркой PiPlacer уже используют ведущие российские предприятия, включая ООО «Резонит», ООО «ВАИС-Техника», ООО «Мехатроника-Томск», АО «НКБ ВС», ООО «Зенит».

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